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雲林監獄睦鄰　收容人送親製月餅...助貧困里民度佳節

▲雲林監獄聯合興南里里長辦理「中秋關懷貧困家庭及弱勢族群」活動，發放月餅及2千元予低收入戶里民，幫助弱勢民眾歡喜渡佳節。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林監獄聯合興南里里長辦理「中秋關懷貧困家庭及弱勢族群」活動，發放收容人親製月餅及2千元予低收入戶里民，幫助弱勢民眾歡喜渡佳節。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

中秋節將屆雲林監獄敦親睦鄰，聯合獄址興南里里長辦理「中秋關懷貧困家庭及弱勢族群」活動，發放月餅及2千元予低收入戶里民，幫助弱勢民眾歡喜渡佳節。雲林監獄典獄長杞炎烈積極推動各類公益活動，在中秋節前夕關懷鄰里低收入戶，希望藉此將人情的溫暖帶給弱勢族群，提升法務機關親民形象。

「中秋關懷貧困家庭及弱勢族群」活動發放雲監烘焙坊收容人所製作之中秋月餅，收容人為贈送月餅給本里低收入戶家庭食用，配方上除採用健康食材，少糖、少油外，並注入滿滿的人情味，期望讓貧困及弱勢族群有一個溫馨快樂的中秋節。

雲林監獄說明，此次經費來源是運用消費合作社之環保基金，主要由收容人垃圾分類回收，如廢紙、廢電池、保特瓶等變賣後所得之款項，當收容人得知小小的一個回收動作，也可以幫助到其他人，則更加努力做好資源分類及回收的工作。

虎尾鎮興南里長周清石表示中秋節是團圓歡聚的好日子，社會上仍有少數生活困苦家庭，需要關懷救助，感謝雲林監獄的善行，該監關懷弱勢不遺餘力，除長期於三大節日發放救濟物品及大紅包外，更於每個上班日提供愛心午餐予本里之弱勢邊緣戶，藉此拋磚引玉，讓更多人能共襄盛舉，投入到關心弱勢朋友的行列中。

▲雲林監獄聯合興南里里長辦理「中秋關懷貧困家庭及弱勢族群」活動，發放月餅及2千元予低收入戶里民，幫助弱勢民眾歡喜渡佳節。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林監獄聯合興南里里長辦理「中秋關懷貧困家庭及弱勢族群」活動，發放收容人親製月餅及2千元予低收入戶里民，幫助弱勢民眾歡喜渡佳節。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場


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