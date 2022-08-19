查賄制暴超前部署！　雲林檢警召開整備會...檢舉案獎金最少50萬

▲雲林縣警察局由局長李謀旺巡迴各分局視察整備查賄制暴情形，首場視察與雲林地檢署檢察長張春暉一同前往臺西分局。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

因應2022九合一選舉，雲林縣警察局針對雲林選情分析擬定查察策略及討論，務求淨化選風、維護選安，並由局長李謀旺巡迴各分局視察整備情形，首場視察與雲林地檢署檢察長張春暉一同前往臺西分局，會中擬具選舉查察策略進行討論，透過交流、分享方式凝聚共識，提升偵辦技巧也共同展現對選舉查賄制暴決心。

查賄制暴期前整備會與會人員，包括臺灣雲林地方檢察署吳主任檢察官文城、歐惠婷主任觀護人、縣刑大大隊長曾順光及保防科科長蘇文俊，對於易生賄選、暴力態樣，分享工作執行構想，對年底九合一選舉查賄制暴，務求達到淨化選風、維護選安目標。

雲林縣警察局長李謀旺指出杜絕賄選、假訊息，維護選舉治安、打擊黑金暴力、嚴查選舉賭盤為警察一貫職責所在，面對年底選舉，警方會秉持「行政中立、治安平穩」原則，務使選舉過程公平、公正、公開，以確保所有候選人權益及社會治安平穩，並期許雲林縣警察局的同仁，均能在關鍵時刻發揮淨化選風、穩定治安的關鍵影響力。

臺西警分局分局長黃念生也呼籲，近年來選舉之常見賄選手法，已從傳統的買票、賣票、走路工、搓圓仔湯、流水席、暴力、黑函等，轉變成透過摸彩、送禮、請客，甚至使用虛擬貨幣等形式，若民眾發現有賄選情事或疑似賄選情資，請踴躍撥打110報案專線及檢舉專線0800-024-099。

黃念生強調，檢舉案件成案獎金「最低」就有新臺幣50萬元，期民眾都能共同維護乾淨選風，「反賄選、斷黑金、杜絕賄選，全民動起來！」

▲雲林縣警察局由局長李謀旺巡迴各分局視察整備查賄制暴情形，首場視察與雲林地檢署檢察長張春暉一同前往臺西分局。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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