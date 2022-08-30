張榮味被控特權打疫苗「雲檢查無不法簽結」　張麗善：尊重

▲針對前縣長張榮味施打疫苗獲雲林地檢署簽結無不法，雲林縣長張麗善表示，尊重司法；她與縣府團隊也會持續為雲林鄉親守住疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣前縣長張榮味去年6月時，遭踢爆偷跑完成AZ疫苗接種引起輿論及爭議，雲林地檢署調查後，認定張榮味被造冊列為胞妹、雲林縣長張麗善的同住家人施打名單，符合指揮中心指引並無不法，認定並無不法，將全案簽結；張麗善今（30）日受訪表示「尊重司法」，她與縣府團隊也會持續為雲林鄉親守住疫情。

雲林縣長張麗善指出，防疫過程當中，縣府每一項作為都依照疫情變化因應及相關規定辦理，檢方以查無不法簽結，是還給依法行政的公務員一個公道與清白；很遺憾這段時間以來，對手陣營一直進行鋪天蓋地的操作與抹黑，現在檢方已簽結指出無不法，也希望有心人士勿再製造事端。

針對此案，雲林地檢署表示，調查過程中發函問衛福部、疾管署等單位，函詢同住者的定義，衛福部疾管署回覆指揮中心指110年5月3日起開放第一類至第三類實施對象的同住者均納入公費疫苗接種對象，另外為避免第一線醫事人員對於該類對象身分檢核的困難，並未下令編造名冊，也沒有明確回覆對同住者確切定義，認定張榮味並未涉及不法。

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