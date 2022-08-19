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社會 社會焦點 保障人權

「出門玩幾天」身心障礙男淪豬仔送泰國　失聯24天...妹報警尋兄

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣一名魏姓25歲中度智能障礙之心智缺陷男子，7月底被朋友帶出門遊玩後行蹤不明，最後更完全失聯，家屬報案後，經查發現果真遭賣至國外，檢警成立專案小組查獲蔡男、楊男等5人涉嫌誘騙人口販運，嫌疑重大有串證、逃亡之虞，且有反覆犯罪可能，並向法院聲請羈押部分涉案人，法院訊後對蔡男、楊男裁定羈押禁見。

▲居住西螺25歲魏姓男子上月27日遭人蛇集團成員帶離家後，直接前往申辦護照準備出境。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲居住西螺25歲魏姓男子（後者）上月27日遭人蛇集團成員帶離家後，直接前往申辦護照準備出境。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

西螺鎮一名魏姓男子智商介於54至40之間，與家人同住生活單純，7月27日被稱友人之蔡姓男子從住處帶走說要出門走走玩幾天，一開始魏男尚有與家人正常聯繫，7月底與家人聯繫時提到與朋友在泰國遊玩、很平安，但之後即失聯，8月1日時，家人聯繫不上隨即前往警局通報失蹤，持續多日無音訊下，看電視報導驚覺兒子恐怕也「被賣豬仔」，8月6日妹妹在其他親屬陪同下再度報案，要求警方調查找人。

▲居住西螺25歲魏姓男子上月27日遭人蛇集團成員帶離家後，直接前往申辦護照準備出境。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲魏姓男子（黃衣）智商介於54至40之間，上月27日遭拐離家後下午13時許被帶往申辦護照準備出境。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林地檢署檢察官莊珂惠指揮西螺警分局、雲林縣警察局刑警大隊、刑事警察局第六大隊第二隊、臺南市警察局永康分局、移民署雲林縣專勤隊組成專案小組，經檢察官指揮警察調閱機場入出境及路口監視器畫面發現，魏男於7月27日離家後隨即被帶往申辦護照，7月29日清晨以旅遊出境至泰國曼谷。

專案小組蒐證調查後，8月17日前往高雄、臺南等處執行搜索、拘提蔡男（30歲）、楊男（35歲）、江女（24歲）、黃男（54歲）、陳男（31歲），檢察官於18日訊問5人後，認定蔡男等人涉犯刑法第297條第1項之意圖營利以詐術使人出國、組織犯罪條例第3條第1項後段之參與組織、人口販運防制法第32條第1項之以強暴、脅迫使人從事與勞動顯不相當工作犯罪嫌疑重大。恐有串證、逃亡之虞，且有反覆實施同一犯罪之可能，向法院聲請羈押，法院訊後對蔡男、楊男2人裁定羈押禁見。

目前警方正透過相關外交單位進一步協助家屬。雲林地檢署表示，法務部及臺灣高等檢察署針對近期國人因求職遭騙，進而被送往東南亞、杜拜等地從事勞動與報酬顯不相當之工作、性交易等人口販運行為，強調必定以積極的行動，從速從嚴偵辦。

雲林地檢署檢察長張春暉更指示全署檢察官秉此態度全面偵辦、打擊犯罪，並透過相關涉外單位，全力搶救我國國民，以維其人身安全，同時呼籲家長注意家中判斷力較弱之家屬交友及上網狀況，避免犯罪集團欺騙自主意思決定能力有所欠缺之人出國，加以控制，任人魚肉，進行非法犯罪行為。

▲居住西螺25歲魏姓男子上月27日遭人蛇集團成員帶離家後，直接前往申辦護照準備出境。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲專案小組蒐證調查後，8月中前往高雄、臺南等處執行搜索、拘提蔡男、楊男等5人到案。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場

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