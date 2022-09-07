民眾黨參選人一早路口站崗問好　驚見山大王搖擺「上線」覓食

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林林內鄉山區長期有台灣獼猴群居，近期居民均發現群三三兩兩跑到市區的機率增加了，日前民眾拍下一群猴子大搖大擺，像是特技雜耍沿著電線從空中跨越車陣。林內鄉公所表示，山區多以沖天炮驅趕猴群，但在市區恐怕不恰當，目前正請縣府農業處專業單位處理，設法把盡量猴群趕回山中。

▲「山大王過馬路」，猴子以特技雜耍「走繩索」方式，毫不在意下方就是川流不息的車陣。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



民眾黨雲林縣黨部主委陳天星拍下「山大王過馬路」，猴子以特技雜耍「走繩索」方式，毫不在意下方就是川流不息的車陣，悠哉地沿著電線走到對面逛大街。當下覺得驚奇便拍下畫面，並表示「手腳並用啊我也一直覺得很奇怪，牠們怎麼那麼聰明都不會觸電」。

▲民眾黨提名雲林縣議員候選人林靖冠指出，與團隊幾乎每天6時許就會在該處，猴群也都差不多時間出沒於附近電線桿走來走去。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

民眾黨提名雲林縣議員候選人林靖冠受訪表示，日前清早在台一線林內中油加油站對面路口定點與鄉親打招呼問好，大約在6時45分時就主委就發現上頭有個黑影，仔細一看大約3、4隻從電線桿、電線過馬路。林靖冠指出，與團隊幾乎每天6時許就會在該處，猴群也都差不多時間出沒於附近電線桿走來走去。

林靖冠說，目前林南村、林北村尚有猴群造成農作物損失的情況，甚至我們前往該區拜票時常見3、4隻猴子成群不怕人，在村中對著民宅裡的食物隔著窗饞涎欲滴。林中國小校長林志郎則表示，猴群可能因為山上缺食的關係，會到附近的農田來做這樣的覓食動作。

▲民眾黨雲林縣黨部主委陳天星拍當下覺得驚奇便拍下畫面，並表示「手腳並用啊我也一直覺得很奇怪，牠們怎麼那麼聰明都不會觸電」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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