楊丞琳「吃海鮮奢侈」惹議　陳吉仲狂酸：極力把食魚教育做好

▲農大蒜機械播種示範。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

農委會宣布3年花費1億元要完成大蒜種植機械化，為此今（6）日主委陳吉仲應立委劉建國邀請，南下雲林元長鄉出席大蒜機械播種暨管理觀摩，並共同會勘新吉村中排改善工程。針對張善政研究報告涉抄疑雲，陳吉仲表示此案正依流程調查中。另針對楊丞琳的海鮮奢侈話題，他則以日前買海鮮粥回家當晚餐來回應。

立法委員劉建國表示，陳吉仲主委時常來到雲林，就是為了相挺農民，今日針對大蒜種植機械化，提出相關配套，要減輕農民負擔，讓農民在種植蒜頭可以比較順利。劉建國說，過去長輩們都說「做事做到中午」，現在九點多田間就都沒人了，極端氣候對農業是很大的挑戰，陳吉仲主委對這件事情也有很積極的應變作為，才會很頻繁的到雲林縣來關心農業。

陳吉仲表示，希望今年蒜農就可以開始使用機械化種植，後續收成時也使用機械化採收，若依照這樣的速度，三年、四年內就能達到全面機械化的目標，因此陳吉仲向農民拜託，有任何問題都可以反映給改良場知道，採購機械的補助也都以蒜頭優先，請農民踴躍來申請。蒜頭採收的自動化機械化流程，如能落實，農民1公頃成本將可降低達15000元。

▲農委會主委陳吉仲今日應立委劉建國邀請，南下雲林縣元長鄉出席大蒜機械播種暨管理觀摩。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



媒體於聯訪時提問針對桃園市長參選人張善政昔日研究計畫涉抄襲，陳吉仲表示，「其實我們針對所有農委會委託的報告有一個機制，所有委託報告和計畫都與受委機關和主持人簽訂契約，明訂若涉及抄襲或侵權，便依契約相關規定辦理」，昨日有媒體揭露其2009年報告相關疑點，農委會已請科技處進行整理並依流程查辦中。

對於楊丞琳在中國節目中稱在台灣吃海鮮奢侈話題炒得火熱，陳吉仲則回應，「禮拜六我太太不在家，我就去買了海鮮粥來吃，吃海鮮粥或海鮮麵已是我們日常生活的一部分」，該碗海鮮粥售價120元，有蝦子、透抽、蛤蠣等海鮮，內容豐富。

並指出，台灣遠洋漁業遍及世界五大洋，包括鮪魚、秋刀魚和魷魚都是常見魚獲，且養殖水產多樣，石斑、午仔魚和虱目魚皆有，尤其虱目魚更成了台南的飲食文化一部分，「如果還有人對台灣的海鮮、水產不太了解，農委會會極力來將食魚教育做好！」

▲針對楊丞琳的海鮮奢侈話題，陳吉仲表示，「如果還有人對台灣的海鮮、水產不太了解，農委會會極力來將食魚教育做好！」（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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