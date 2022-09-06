不打傳統選戰！　王育敏盼翻轉嘉義縣：有立委歷練看事情角度不一樣

▲王育敏今日接受資深媒體人黃光芹網路節目《新聞不芹菜》專訪。（圖／《新聞不芹菜》提供）

記者崔至雲／台北報導

國民黨嘉義縣長候選人王育敏今（6日）接受專訪時提到，現在選戰節奏要加快，自己不會用傳統打法，例如昨日找前內政部長李鴻源來開記者會，拋出將嘉義沿海易淹水地區，打造成嘉義荷蘭村政見，至於民進黨候選人翁章梁是幕僚出身，看事情的角度可能會有侷限性。

王育敏今日接受資深媒體人黃光芹網路節目《新聞不芹菜》專訪，談到民進黨候選人翁章梁時，她說，翁章梁號稱自己是五星縣長，但去年嘉義縣在翁的治理下，競爭力排行卻是最後一名，因此質疑五星縣長頭銜有矛盾之處，並透露自己知道年底這仗很艱困，因此目前選戰目標是拿下翁章梁2018年選舉時的近5成得票率為主。

對於被稱在嘉義知名度不夠高，王育敏認為，可能是因為嘉義鄉親較少收看政論節目等網路內容，反而是較注重人際關係，既然要打選戰就得讓他人認識，所以最近自己的看板也即將要掛出來，會努力讓民眾看到，且自己小時候曾幫祖父母顧過雜貨店，對於人際互動相當熟悉，不會有隔閡。

談到選戰，王育敏表示，如果繼續選擇翁章梁，那就會在原地打轉，因為翁只會用一些土法煉鋼的治水方式，而李鴻源提出的政策則是可以把淹水地區變成滯洪池，還能打造成生態區，是解決嘉義地層下陷的根本之道。

王育敏接著說，這次採取空戰與陸戰並進，陸戰部分已邀請與地方議員、鄉親都很熟識的前在地立委翁重鈞；且與前綠營立委林國慶也有合作，盼結合各方勢力能打破在嘉義的民進黨立委陳明文規定，讓嘉義縣能實現政黨輪替。

另外，王育敏提到，也有與前民進黨嘉義縣副縣長吳芳銘進行接觸，希望這次有機會可以合作，所以自己雖然是以國民黨身分選，但實質上是希望能成立在野大聯盟，將原本屬於民進黨但後來退出、以及討厭民進黨的人進行整合。

對於翁章梁喊話要拿下6成的全國最高得票率，王育敏表示，若在野能順利整合形成陣勢，相信最後總票數加起來，可能會讓翁章梁高興得太早，目前要以逼近翁章梁上屆選舉的5成得票率為主，並透過政見讓民眾感到煥然一新，加上訴求女力，會努力尋求婦女支持，相信結果都還很難講。

