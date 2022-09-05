違規招收境外生？環球科大聲明：皆依規定辦理

▲環科大自2010年起實施「國際學生接待家庭TWU Host Family」計畫，透過國際處媒合與本校國際學生組成接待家庭。互相關懷、分享生活，共組「環球國際有愛家園」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

環球科技大學針對9月2日有媒體刊登違規招收境外學生等相關事件，發出聲明「海外僑生之招生作業皆依規定時程辦理，並積極協調相關事宜」，並表示，謝謝教育部對此次事件的諒解與協助學生選讀其他學校。

環球科技大學說明，本校於2021年10月20日獲教育部來函核定111學年度科技大學及技術校院招收海外僑生（含港澳生及港澳具外國國籍之華裔學生），依規定時程進行招生作業，海外聯合招生委員會亦於2022年07月29日發函本校「聯合分發」第5梯次馬來西亞學生錄取一名。

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本校在2022年8月份之前與教育部、僑務委員會多次進行公文往返，並未被告知無法招收海外僑生，遂依據招生簡章於2022年8月1日公告錄取名單，依僑生及港澳生招生作業辦理。

之後於8月4日發現無法登入「境外教研人員及學生來臺資訊系統」後致電教育部，教育部於8月5日發函告知於3月30日後不得招收境外生。得知不可招收境外生情事後，隨即與教育部技職司報告相關招生作業進度並爭取僑生進入本校就讀機會；協調未果後，並立即輔導學生選讀其他學校，並與在台香港學生互助協會聯繫，取得諒解。

環球科技大學指出，為使境外生在台灣也能感受到家庭的溫馨，國際處自2010年起實施「國際學生接待家庭TWU Host Family」計畫，至今已邁入第12個年頭。此計畫皆由校內教職員自發擔任接待家長，透過國際處媒合與本校國際學生組成接待家庭。家人們互相關懷、分享生活點滴，共組「環球國際有愛家園」，校園洋溢著溫馨愉快的氣氛。

環球科技大學為雲林地區唯一的私立科技大學，以「愛」克服艱難，協助學生發揮潛能、肯定自我價值，辦學績效深受各界肯定。學生參加競賽獎項囊括國際發明展金牌、世界人體彩繪冠軍、國際廚藝美食藝術大獎金牌等；同時更是台灣目前唯一一所獲得世界廚師協會認證的優質廚藝教育機構。畢業生離校半年內就業率逾85%以上，校友無論就業或創業，環球科大用「數字」交出亮眼成績，以「教學實踐」打破志願排行。

▲環科大自2010年起實施「國際學生接待家庭TWU Host Family」計畫，透過國際處媒合與本校國際學生組成接待家庭。互相關懷、分享生活，共組「環球國際有愛家園」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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