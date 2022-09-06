雲林永宜遊覽車陪乘客慶中秋　幸福專車讓長輩快樂搭乘

▲永宜遊覽車公司所承辦雲林縣幸福專車今年也在中秋節前夕向雲林縣身心障礙團體「雲林縣聲暉協進會」認購月餅，將於9月7、8日免費贈送月餅給乘車的鄉親長輩。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林永宜遊覽汽車公司秉持發揮社會企業的角色除承辦雲林縣幸福專車，每年都會購買雲林縣身心障礙團體佳節禮品。今年也在中秋節前夕向雲林縣身心障礙團體「雲林縣聲暉協進會」認購月餅，在宣導配合防疫政策下，於9月7日及8日免費贈送月餅給乘車的鄉親長輩，讓他們在乘車中感受佳節的幸福快樂與安全感。

承辦廠商張文助經理說明，縣內幸福專車在配合政府防疫政策下，鄉親長輩仍因外出就醫及上街需求來搭乘，上車前駕駛員都會為乘客量測體溫、手部酒精消毒等防疫措施，今年在疫情嚴峻影響之下，公司秉持社會企業角色，仍在中秋節前夕特別向雲林縣聲暉協進會購買中秋月餅，於9月7、8日在車上免費發放月餅給來搭乘的民眾，一起做防疫，幸福安全來搭乘。

雲林縣府社會處指出，幸福專車採免費搭乘，主要為行駛偏鄉地區，提供民眾接駁搭乘至醫療院所、上街買菜、大眾運輸停靠站或政府洽公單位等，採定點上車、不定點下車為原則，提供偏鄉地區民眾交通便利的生活；在疫情嚴峻時雖搭乘人數減少，社會處仍提醒再有辦理幸福專車鄉鎮的民眾，外出時可儘量搭乘幸福專車，不只免費乘座而且還可隨招即停，免去大熱天走到公車站的辛勞。

社會處補充說明， 111年度辦理幸福專車的鄉鎮市計有林內鄉、大埤鄉、古坑鄉、元長鄉、北港鎮、斗六市、莿桐鄉及斗南鎮等8個鄉鎮市，相關免費搭乘資訊可洽雲林縣政府網站、各承辦鄉鎮市公所或承辦廠商永宜遊覽汽車有限公司05-5326788。

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