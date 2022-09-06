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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲酸民進黨選舉都有劇本　「陳時中只是演員、尺度還蠻寬」

▲柯文哲卸任告白。（圖／欣儀最政點）

▲柯文哲卸任告白。（圖／欣儀最政點）

記者杜冠霖／台北報導

九合一大選進入倒數階段，北市首長之爭尤其激烈，台北市長柯文哲今接受議員王欣儀新網路節目「欣儀最政點」專訪。柯文哲表示，民進黨選舉非常一流，後面有完整團隊，而參選人陳時中只是演員，「劇本有人幫陳寫好，但（陳時中）作為演員，他的尺度蠻寬的。」

柯文哲8年任期已屆，讓北市首長成兵家必爭之地，立委蔣萬安、前衛福部長陳時中、前副市長黃珊珊三人民調不斷拉鋸，形成「三腳督」局面，而各家民調結果也不盡相同，讓北市選局更加詭譎。

陳時中日前提出「公廁三寶」政見，不只宣傳片偷窺畫面引發爭議，臉書發文內容和俏皮動作打扮也被質疑人設崩壞，對此，柯文哲表示，「這就是他們（民進黨）的宣傳手法，找誰都一模一樣，只是我少掉這一趴，我個性比較保守。」

柯文哲表示，2014年時民進黨支持他，對於陳時中，前總統陳水扁的評語最精準，「要選就不要當指揮官，要當指揮官就不要選」。柯指出，陳時中2020年時比較正常，不過今年因為陳想要選舉就變得怪怪的，常抱怨北市防疫，但高雄與台北防疫資訊就不對稱，「怎麼奇怪，很多資訊高雄比我們先知道。」

對於台北市長參選人，柯文哲說，自己跟黃珊珊比較熟，黃珊珊畢竟當了21年的議員，其他兩個參選人不熟自己不敢講，不過台北市政還是要訓練，「台灣的民選制度有問題，選得上未必做得最好，前市長黃大洲做最好，但就是選不上，現在選市長是要會表演、會演是英雄。」

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