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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

林耕仁論文涉抄「已主動送學倫會調查」　籲沈慧虹別打泥巴仗

▲國民黨籍新竹市長參選人林耕仁遭爆料論文涉嫌抄襲。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲國民黨新竹市長候選人林耕仁。（資料照／記者蔡文淵翻攝）

記者蔡佩珈／台北報導

針對國民黨新竹市長候選人林耕仁論文被控抄襲一事，民進黨新竹市長候選人沈慧虹指出，林耕仁整本論文54頁，其中30頁抄襲自政府報告，簡直將論文當成剪貼簿，要求林耕仁即刻退選。對此，林耕仁6日回應，他已主動備妥相關文件資料，送交陽明交通大學學倫會調查。請沈慧虹別再打泥巴戰，丟泥巴、潑髒水只會把自己搞髒，更救不了低迷的選情。

沈慧虹說，當初國民黨見獵心喜，好像人人都是學術大師，紛紛質疑林智堅論文，國民黨如今更應該用相同標準檢驗林耕仁。她強調，再多業配文也抹不掉林耕仁抄襲的事實。

沈慧虹指出，林耕仁論文大量複製貼上新竹市政府報告，不論是文字或圖表都高度重疊，甚至出現引用錯誤的荒謬情形，林耕仁應該要一頁一頁正大光明地向市民朋友解釋清楚，自請調查只是拖延戰術。

沈慧虹說明，根據《選罷法》規定，選舉公報應載明候選人學經歷，林耕仁2011年從陽明交大高階主管管理學程碩士班畢業後，歷次議員選舉公報都列上「國立交通大學碩士」，倘若林耕仁學歷取得過程有問題，「這是長期欺騙！」

「新竹市民不需要一個複製貼上、移花接木、魚目混珠的市長！」沈慧虹認為，陽明交大培育出許多優秀人才，林耕仁若無法交代清楚，傷害的不只是新竹人的情感跟信任，更是傷害陽明交大的學術聲譽，還有欺瞞選民的誠信問題。

針對沈慧虹指控，林耕仁說明，他已主動備妥相關文件資料，送交陽明交通大學學倫會調查，也會全程出席說明，捍衛自己的清白，並已說明所引用的政府公開資訊皆有註明出處，並非抄襲。

林耕仁呼籲沈慧虹，別再打泥巴戰，不斷丟泥巴潑髒水只會把自己搞髒，救不了低迷的選情。

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