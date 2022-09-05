雲林女網愛「韓籍醫師」　匯7萬機票錢被勸阻...詐騙啦！

記者蔡佩旻／雲林報導

▲褒忠鄉一名張姓婦女差點匯出7萬多元給韓籍假醫師。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林一名張姓女子8月22日於褒忠郵局欲匯款7萬餘元至指定帳戶，郵局行員察覺帳戶有異，懷疑張女遭詐騙即報警求助，由褒忠分駐所警員郭倍宏、潘勝杰趕往現場，瞭解發現竟是要匯到韓國給自稱醫師的男子機票錢，好來台灣約會，警員立刻向張姓女子細心解說並拆穿詐騙伎倆，最後張女驚醒，保住血汗錢。

虎尾警分局說明，49歲的張姓女子單身，於網路交友時認識一名男子自稱韓籍醫師，聊天不時透露想來臺灣和張女見面，但苦無機票錢，需匯款新臺幣7萬4500元至指定帳戶才能入境臺灣與張姓女子見面，張女前往郵局欲匯款時郵局行員關懷提問後，驚覺有異立即通報警方協助，經由警員研判張女極可能遭遇詐騙。

▲虎尾警分局副分局長李志文至褒忠郵局頒發感謝狀。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

警員與行員苦口婆心地勸說張女，張女才恍然大悟驚覺受騙放棄匯款，並對於行員及警方熱心協助，表達感謝，虎尾警分局分局長廖志明特地請副分局長李志文代表分局前往褒忠郵局及褒忠分駐所頒發表揚狀，公開表揚熱心協助阻詐的郵局行員及同仁，感謝大家為治安的付出。

虎尾警分局呼籲民眾，自覺可能是詐騙套路時，一定要尋求親朋好友或警政機關等第三方的幫忙，以釐清真相；提醒反詐三口訣「一聽、二掛、三查證」，在面對可疑電話時，保持冷靜、小心查證、立即報警或撥打165反詐騙專線，謹慎處理危機嚴防財物損失，別讓辛苦積攢的血汗錢輕易被拐走。

▲警員與行員苦口婆心地勸說張女，張女才恍然大悟驚覺受騙放棄匯款。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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