大力相挺「柚保平安 」　台塑認購文旦...加油25公升就送文旦

▲台塑企業加油送文旦9月5日起跑，宣傳記者會由雲林副縣長謝淑亞親自主持，斗六市長林聖爵、斗六市農會總幹事張喬復、雲林郵局局長張素貞，台塑企業麥寮管理部蔡建樑協理等人一同與會。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

台塑企業已連續三年認購大斗六地區文旦，該區今年因氣候因素產量暴增至5700公噸但面臨採收與時節相近、銷售期太短，台塑企業不捨柚農辛勤栽種成果付諸東流，主動購買48000台斤，委由轄下台亞及福懋全國184間直營加油站發送，凡加滿25公升就送一顆斗六文旦，贈完為止。

台塑表示，大斗六地區文旦種植面積達243公頃、平均產量約4800公噸，「柚保平安加油送文旦」起跑活動9月5日於斗六市農會舉辦，由雲林縣副縣長謝淑亞親自主持，現場來賓有斗六市長林聖爵、斗六市農會理事長張永政、總幹事張喬復、雲林郵局局長張素貞，台塑企業麥寮管理部蔡建樑協理等人。

台塑企業表示，此活動除了協助柚農銷售文旦外，最希望的就是將雲林良品行銷至全台灣，讓台灣民眾都能品嚐到香甜又多汁的斗六文旦。台塑企業延續創辦人昆仲理念，以實際行動關懷在地農漁民，不僅多次認購過剩農產品，如高麗菜、花生、葉菜類等，積極協助去化產品過剩問題，亦積極推動農漁業輔導計畫，展現台塑企業多元回饋地方的誠意。

▲台塑企業不捨柚農辛勤栽種成果付諸東流，主動購買48000台斤，委由轄下台亞及福懋全國184間直營加油站發送，凡加滿25公升以上就送一顆斗六文旦，贈完為止。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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