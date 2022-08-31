黃敏惠視察嘉義新車站施工狀況　第1階段中秋連假後開始

▲嘉義市長黃敏會視察新車站施工狀況。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

黃敏惠市長表示，嘉義新車站工程即將全面展開施工，市府了解在維持台灣西部縱貫線運行的前提下進行鐵路改建，就如同穿衣改衣一般艱辛，尤其新車站地下室開挖工程，不可避免地將對市民朋友與旅客進出車站的動線將產生較大的影響。然而，嘉義新車站工程是嘉義大車站計畫的第一步，施工期間雖然長達4年之久，但是嘉義新車站完工後，除了縫合前後站交通與土地使用外，並將攜手臺鐵局，將其工務、機務及電力等單位移至水上車輛基地站，嘉義車站核心地區達到56公頃，車站區亦將逐漸朝高強度TOD發展，漫長的施工期，絕對值得大家共同體諒、配合與等待!

鐵道局中工處黃奇偉處長表示，嘉義車站現有穿越前、後站之行人動線為北側天橋、人行地下道及南側天橋，施工期間人行動線依3個階段調整：第1階段預定(111/9/15~111/12/31)封閉第二月台至後站人行地下道，維持北側天橋及南側天橋通行；第2階段預定(112/1/1~112/12/31)封閉南側天橋，僅維持北側天橋通行；第3階段預定(113/1/1~115/12/25)封閉北側天橋，僅維持南側天橋通行至工程完工為止。在連接前後站的人行地下道封閉期間，會在地下停車場正上方再蓋一個不影響施工、來往前後站的連通道，以方便旅客通行。此外，為因應各階段車站行人動線改道，鐵道局與嘉義車站將設置立牌看板、嚮導員、取票機及指標系統等相關配合措施，引導旅客與市民安全進出嘉義車站前、後站。

臺鐵局嘉義車站表示，先前已要求施工單位就施工期間的指標、導引牌面和指引人員的規劃與設置，務必符合台鐵局營運要求，希望旅客及利用車站往返的民眾，屆時能遵守改道及導引標示及嚮導員的指引。

黃敏惠市長表示，嘉義市區鐵路高架化計畫已進行了約5年，鐵高工程總進度約44%，目前鐵路高架橋及嘉義新車站、嘉北新車站等工程亦已全面開展，黃敏惠市長本日除視察車站內改站動線，亦前往第二月台關心月台屋頂隔熱紙汰除工程，確保每一階段的工程期間，旅客都能享有最高的鐵路搭乘品質。黃市長也特別藉此視察機會再次囑咐及拜託施工團隊，務必注意工安品質及民眾安全、便利性。鐵高工程只能快、不能慢，全力朝114年底通車及115年全數「如期如質」完工之目標努力