打造大學專業醫療人才培育基地　嘉義大學聯署嘉義市設立醫學院

▲嘉義大學聯署設立醫學院，拜訪嘉義市長黃敏惠雙方意見交換 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

國立嘉義大學林翰謙校長日前率陳瑞祥、張俊賢、李鴻文三位副校長、林芸薇主任秘書，拜訪嘉義市長黃敏惠，就嘉義大學申設醫學院一案，交換意見及合作方向。

嘉義市醫療資源豐富，亦提供鄰近縣市醫療照護量能，缺乏大學專業醫療人才培育基地。而嘉義大學具備醫學教研量能，地理位置優異，更背負著民眾及校友們的殷切期盼，嘉義市長黃敏惠宣示，嘉義市政府將結合教育處與衛生局的行政資源，與嘉義大學一同努力，全力促成嘉義大學醫學院的成立。

黃敏惠表示，嘉義市孕育了許多良醫，成為優良傳統，鄰近縣市的民眾也都前來嘉義市就醫，成為中南部醫療照護的樞紐，嘉義大學若能成立醫學院與醫療機構或醫學研究中心，進行「募才、留才、育才」的三方面整合，不僅有助於提升嘉義市的醫療護理專業水準，也對嘉義市的整體發展有著正面影響。

目前嘉義大學針對醫學院的設立，規劃將目前空中大學嘉義實習指導中心、圖書館等空間，調整成為生化醫藥教學中心及長青教育基地，創建醫療專業人才的培育與實踐基地。

嘉義大學校長林翰謙表示，嘉大在醫農、生技、師範與獸醫領域的教研量能亮眼，在雲嘉南地區深具影響力，若能成為有醫學院的國立大學，藉由綜合大學多元的學習環境，實踐全人醫療理念，培育符合新世代需求的醫療專業人才，善盡嘉大在嘉義市的在地大學社會責任，希望能與嘉義市政府密切合作，共同打造永續發展的繁榮未來。