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黃敏惠存款年增325萬　饒慶鈴背房貸仍有2980萬債務

▲▼台東縣長饒慶鈴於防疫記者會上宣布，已規劃加強版集中檢疫所並啓動居家照護方案。（圖／台東縣政府提供，下同）

▲台東縣長饒慶鈴。（資料照／台東縣政府提供）

記者呂晏慈／台北報導

監察院27日公布最新一期公職人員財產申報廉政專刊，嘉義市長黃敏惠存款較前次申報增加325萬7706元，嘉義縣長翁章梁存款也增加增加187萬3941元，另台東縣長饒慶鈴申報債務高達2980萬4200元，主要來自台北市、新北市、台東市購屋貸款。

監察院今天公布最新一期廉政專刊，內容包括苗栗縣長徐耀昌、彰化縣長王惠美、南投縣長林明溱、嘉義市長黃敏惠、嘉義縣長翁章梁、雲林縣長張麗善、澎湖縣長賴峰偉、屏東縣長潘孟安、台東縣長饒慶鈴、花蓮縣長徐榛蔚、金門縣長楊鎮浯、連江縣長劉增應等人的財產申報內容。

翁章梁與配偶劉莉英申報位於嘉義縣義竹鄉和太保市的土地7筆、建物4筆、汽車1輛，存款811萬9218元，較2020年申報的624萬5277元，增加187萬3941元，另有保單19筆，名下無債務。

饒慶鈴與配偶張王浩申報位於新北市中和區、台北市中正區、台東縣台東市的土地3筆、建物10筆、存款742萬7546元、有價證券130萬300元，保單3筆。

饒慶鈴夫婦的債務達2980萬4200元，債務主要來自購屋貸款，另在說明欄備註，新北市中和區興南段總額1210萬元整，貸款605萬元整，2021年已還貸款510萬1196元整；台北市中正區南海路一小段總額5318萬3823元整，貸款4000萬整，去年止已還貸款1285萬元整；台東市新生段總額1133萬元整，貸款700萬元整，去年止已還款562萬156元。

黃敏惠與配偶蔡宗佑申報位於台北市士林區的土地1筆、建物4筆，存款528萬2360元，相較上期申報202萬4654元，增加325萬7706元，另有保單6筆、債務1335萬7272元。

林明溱與配偶陳麗珠申報位於南投縣集集鎮、台中市北區的土地23筆、建物2筆、存款685萬8226元，有價證券有國化、燁興、東企、國泰金等股票共7330元，另有保單4筆。

屏東縣長潘孟安有位於屏東縣車城鄉的土地1筆、建物1筆、存款607萬8078元、保單4筆、債務123萬1476元。

▲▼ 嘉義市長黃敏惠獲評5星肯定 嘉義市勇奪「環保」、「醫療衛生」雙冠王 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義市長黃敏惠。（資料照／記者翁伊森翻攝）

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