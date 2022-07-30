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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

單挑媽媽市長黃敏惠　李俊俋曝「焦慮爸爸」心聲：年輕人口流失

▲▼ 前總統府秘書長李俊俋率黨公職市議員等於城隍廟成立誓師大會 。（圖／記者翁伊森攝）

▲民進黨嘉義市長參選人李俊俋。（資料照／記者翁伊森攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨推出網路實境節目「一碗麵的時間」，昨（29日）邀請總統府前秘書長、嘉義市長參選人李俊俋錄製節目影片，李受訪表示，做為兩個孩子的爸爸，他是一個焦慮的爸爸，他焦慮的是下一代要怎麼辦，他會用過去豐富的經歷，解決嘉義市逐漸被邊緣化的危機，讓嘉義市的年輕人看的到未來。

因應年底九合一地方大選，民進黨中央為了提升選舉空戰量能，且順應此次競選主軸「顧家鄉，拚未來」，於民進黨官方Youtube頻道推出了由發言人黃彩玲主持網路實境節目「一碗麵的時間」，藉由節目中煮一碗麵的時間，讓民眾可以透過主持人與來賓間的對話，了解到他們的人格特質、從政歷練，與未來市政推動的願景。

被問到過往嘉義市普遍被認為綠大於藍時，李俊俋回應，事實上嘉義市藍綠比大概是五五波，並沒有如外界所說是綠大於藍，而且有個特別的現象，在中央層級的選舉，民進黨會稍有優勢，但是到地方層級，就變國民黨比較有優勢，藍綠的區別不大。

另外，媒體詢問李在總統府的經歷將如何帶給嘉義市改變，李俊俋表示，不管是怎麼樣的經歷，對他的人生來講，都是一種成長歷練。而在總統府的時間，讓他看到這2、3年，世界局勢的變化非常大，由競爭轉向合作，「縣市之間也該這樣」，過去縣市之間比較強調競爭，你有什麼我也要有什麼，但是，現在縣市之間更該強調的是合作。

李俊俋以嘉義縣市為例，嘉義縣未來有科技園區，慢慢成農業縣轉變成農工縣，嘉義市則有醫療、有教育、有消費服務，這部分可以彌補嘉義縣的不足，讓嘉義縣市共榮共利、互相合作，這才是未來縣市發展的重點。

至於未來如何與「媽媽市長」黃敏惠競爭，李俊俋說，這次選舉國民黨有好幾位媽媽市長，像台中市長盧秀燕、嘉義市長黃敏惠、彰化縣長王惠美等人，她們共同特點是跑的很勤，跟樁腳之間的連結緊密，他質疑，「這樣的關係真的會促進縣市的發展嗎？」

李俊俋說，相較之下，他這次回鄉參選，最大優勢就是中央地方歷練豐富，無論是民代或政務官都做過，所以觀察問題的角度會不一樣。他會用不同的角度來看待、解決嘉義的問題，讓嘉義市民有不同的選擇。

李俊俋強調，他看到嘉義市年輕的人口不斷流失，憂心他的小孩未來留在嘉義市的可能會不會越來越小，擔心嘉義市未來會被邊緣化。做為兩個孩子的爸爸，他是一個焦慮的爸爸，他焦慮的是下一代要怎麼辦？對此，民進黨將提出不同的方式，來解決嘉義市民所面對的問題，給我們下一代更多的選擇和未來。

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