快訊／蔡英文拍板！李俊俋選嘉義市　挑戰現任市長黃敏惠

▲李俊俋、黃敏惠。（合成圖／記者李毓康攝、ETtoday資料照）



記者杜冠霖、陶本和／綜合報導

距離九合一選舉剩下不到半年，國民黨已提名由現任嘉義市長黃敏惠挑戰連任，民進黨方面，選對會28日一致同意總統府副秘書長李俊俋為嘉義市長候選人，並提交下一次中執會，進行徵召提名作業。

民進黨主席蔡英文表示，面對年底大選，「中央執政好成績、地方推薦好人才」，一直是民進黨的目標；在各個縣市提名最有勝選機率的候選人，爭取更多人民支持，來落實建設、服務地方、照顧人民，這是民進黨負責任的態度。

蔡英文表示，嘉義縣市正在同步轉型發展，嘉義市需要新市長展現文化古都的新氣象，與民進黨執政的嘉義縣攜手，展現區域治理的新能量。經選對會整體考量及多方徵詢，一致同意徵召中央地方歷練完整，專業優質又熟悉地方的李俊俋為嘉義市長候選人，與王美惠強強相加，翻轉嘉義市、服務好鄉親。

今日會議除高雄市長陳其邁、桃園市長鄭文燦透過視訊與會，賴清德副總統、新境界智庫副董事長洪耀福請假外，其餘選對會成員皆出席與會。

現任嘉義市長黃敏惠（63歲）出生於嘉義縣東石鄉，曾在台北市中山女中任教十多年，父親是嘉義市知名的前台灣省議員黃永欽，她在雲嘉南地區藍綠兩派都有深厚的人脈關係，2018年參選嘉義市長，當時藍營嚴重分裂，她仍擊敗時任市長的涂醒哲，順利當選，被認為是國民黨在中南部具有強大影響力的重量級人士之一。

現年56歲的李俊俋出生於嘉義市，父親是陳水扁政府時期有「國師」之稱的憲法專家、台大法律系教授李鴻禧，他曾擔任行政院人事行政局參事、嘉義市副市長、銓敘部政務次長、總統府國策顧問兼憲改辦公室主任、2屆立委，2011年第3次參選立委，卻以437票之差敗給對手國民黨的江義雄。