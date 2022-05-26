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《遠見》調查！黃敏惠獲5星肯定　嘉義市奪環保、醫療衛生雙冠王

▲▼ 嘉義市長黃敏惠獲評5星肯定 嘉義市勇奪「環保」、「醫療衛生」雙冠王 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 嘉義市長黃敏惠獲評遠見雜誌5星肯定。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉縣報導

2022年《遠見雜誌》縣市長施政滿意度調查，26日公布結果，嘉義市長黃敏惠獲得5星肯定，滿意度80.7%、較去年成長7.2個百分點，增幅為全台第三，任內滿意度創新高。八大面向表現滿意度77.8%、年增2.6%，為全台第三。

黃敏惠表示，得到5星殊榮首要感謝市民的支持與市府團隊的努力，對嘉義市來說，是高度的肯定，市府團隊將持續勇往直前，為幸福城市的福祉繼續打拼；一路走來如同登山，要很用心、團結才能找回嘉義市的光榮感，就是要讓「嘉義市不要被遺忘」，但就算是登頂後，後續還有一座山要繼續努力、不斷突破！我們會打好防疫這一仗，「安民心」市府團隊責無旁貸。

▲▼ 嘉義市長黃敏惠獲評5星肯定 嘉義市勇奪「環保」、「醫療衛生」雙冠王 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 嘉義市長黃敏惠獲評5星肯定，嘉義市勇奪「環保」、「醫療衛生」雙冠王 。（圖／記者翁伊森翻攝）

「來到嘉義市，就是好生活!」黃敏惠說，我們「分區開發、多頭並進」，以鐵路高架化縫合都市、西區大發展，磁吸周邊區域人口；鄰近縣市產業園區的發展，對嘉義市來說是危機也是轉機，我們會發揮優勢，吸引產業園區的人才來嘉義市，不管是生活、教育、觀光、消費，都能享有擁有最高品質的生活，將嘉義市打造成為「全齡共享、世代宜居」新都心。

黃敏惠指出，我們用設計思維導入市政，實驗教育、國際教育的實現，讓孩子沉浸於創意的教材教法及說英文的成就感，中央廣場變身森林冒險遊戲場、中正公園成為遊戲百科全書，打造創意無限的公園2.0；舊監獄宿舍群打造成實驗木場，培育木業人才；遊民收容所變身為有事青年的培育基地，活化地方創生木業的傳承與教育，在在顯示市府團隊的用心。

依據該調查統計顯示，嘉義市在八大面向滿意度成績上升的項目包括教育、環保、道路與交通、醫療衛生、觀光休閒及經濟與就業，皆位於全國前段班；尤以「環保」、「醫療衛生」為全台第一，且「經濟與就業」大幅提升9.9%，成績斐然。

嘉義市是座小而美的城市，市府團隊重視各項環保議題，今年於湖子內動土的底渣再利用場與飛灰穩定化物暫置場，廢棄物可妥善處理、大幅減少廢棄物產生；大溪厝水環境教育園區再造，是嘉義市第一座兼具水質淨化、生態保育、環境教育及休閒遊憩之多功能場域，榮獲2022公共建築景觀類建築園冶獎；YouBike2.0 及市區電動公車落實節能減碳目標，均是SDGs永續發展重要的指標。

嘉義市醫療資源充足，擔負雲嘉嘉醫療中心角色，今年疫情嚴峻，市府團隊團結一致，用淺顯易懂的語言、圖卡及直播，協助市民獲取疫情新知，另也與多家醫療院所合作，精準迅速提供疫苗施打、篩檢服務，是台灣本島疫情最輕微的地方。

《遠見雜誌》連續28年，執行「縣市長施政滿意度大調查」，評比項目包括首長個人滿意度、施政分數，並綜合教育、環保、警政治安、道路與交通、消防與公共安全、醫療衛生、觀光休閒及經濟與就業等八大施政面向的績效。

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關鍵字：

遠見雜誌黃敏惠五星市長

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