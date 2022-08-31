2022台南關子嶺溫泉美食節　首波夜祭巡行體驗開放網路報名

▲「2022台南關子嶺溫泉美食節」，首波開幕夜祭巡行活動體驗，包括大型花燈車、旗印御迎燈、浴衣遊行、兒童舉燈及大胃王競賽，搶先開放網路報名。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市觀光旅遊局主辦「2022台南關子嶺溫泉美食節」，今年邁入第18年，即將於9月17日起至10月16日登場，首波針對每年最火紅、最受歡迎的開幕夜祭巡行活動體驗，包括大型花燈車、旗印御迎燈、浴衣遊行、兒童舉燈及9月18日舉辦之大胃王競賽，即日起搶先開放網路報名，歡迎有興趣的民眾速速手刀上網報名！

市長黃偉哲表示，關子嶺是市府推廣的重點景區之一，除了向中央爭取觀光前瞻經費共計6,800萬在關子嶺地區優先施作三處重要觀光景點外，還有工務局及水利局等市府團隊正投入多項道路改善及護坡水保工程，要提供遊客更優質、友善的旅遊環境。

觀旅局局長郭貞慧表示，關子嶺溫泉美食節夜祭巡行今年邁入第7年，不動明王（火王爺）為在地守護溫泉事業與居民的守護神，至今仍是關子嶺在地業者與居民最虔誠的信仰中心，每年的關子嶺溫泉美食節均由夜祭巡行作為開場，是不容錯過的熱鬧體驗。今年的巡行活動，凡是在網路成功報名參加夜祭巡行隊伍者，現場報到時即可獲得活動限量、充滿濃濃祭典儀式感的「祭典巡福宮燈」1個，數量有限額滿為止。

此外，來關子嶺除了泡暖呼呼的泥漿溫泉，一定要品嚐的在地美食就是桶仔雞，今年活動將於9月18日在嶺頂公園舞台區舉辦的「祭典市集」，就將推出大啖關子嶺招牌美食-「桶仔雞」大胃王競賽，歡迎親朋好友兩兩相約參加，最快完食的前三組隊伍，分別可獲得新台幣1,000至3,000元不等的獎金，即日起限量開放網路報名(網路報名限10組，每組2人報名，現場需繳交保證金1,000元)，歡迎來趟難忘的秋季溫泉之旅！

更多有關2022台南關子嶺溫泉美食節活動資訊，請密切注意活動官網(https://www.hello-gzl.com/)、台南旅遊網(https://www.twtainan.net/)、台南旅遊臉書粉絲團或可電洽06-6353226洽詢(週一至週五09:00~17:00)。

9/17夜巡隊伍報名網址(大型花燈車、旗印御迎燈、浴衣體驗、兒童舉燈)

https://www.beclass.com/rid=2648b8862f0d0fec0c89

9/18 大胃王競賽報名網址

https://www.beclass.com/rid=2648b9062faff303dbac