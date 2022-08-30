台南警閃燈他停車變違停　無辜男變「持刀前科犯」被查：還我公道

▲原PO聽員警的廣播靠邊停車，竟被說是違停。（圖／翻攝爆怨公社）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台南一名男網友表示，他29日開車時被警車閃燈，馬上靠旁邊的紅線臨停，卻被員警說是「違停」。檢查身分時，沒有前科的他竟被查出有持刀械被抓的紀錄，讓他非常無奈，連一旁的女友都心生懷疑，經他查明對話、消費紀錄後，證明案發時他在家吃飯，因此希望台南警方可以還他一個公道。

該名男網友30日在臉書社團「爆怨公社」發文表示，他29日深夜11點開車要幫女友搬家，途中一輛未開巡邏燈的警車突然閃燈，他剛好開到女友家樓下就直接靠邊停，同時警車也廣播叫他熄火停車。

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原PO說，員警下車後就說他違停，他心想是對方要求他熄火，怎麼變成他違停，但也不疑有他，開始解釋是要幫女友搬家，事後員警也未再提及違停一事；原PO配合警方進行酒測、交代車子來源及查詢證件等，然而員警突然說他今年1月18日在台南後甲圓環有持刀械被抓到的紀錄，便開始說教。

原PO立刻反駁，說他沒有做這些事，但員警滑著警用電腦說「對啊就是你啊，這個紀錄不會騙人，你就老實講」、「是不是你坐朋友的車去打架？我們這邊都有紀錄啦你不用隱瞞」、「因為你不是現行犯我們也拿你沒辦法，生活單純一點不要搞這些」，讓原PO非常傻眼，而原PO的女友也嚇到，開始懷疑原PO是否真的有持刀被逮。

員警離開後，原PO跟女友翻查對話紀錄、刷卡紀錄，證實他跟女友1月18日、19日都休假，兩人17日有去老四川消費，打包帶回家後一個禮拜都在家中用餐，而18日及19日的白天他也有去公司加班，根本沒去其他地方，「因事出突然我們也來不及錄影，以上對話陳述或許不是100%準確，但絕對沒有扭曲警察的意思，且實際對話更是咄咄逼人態度很差，事發到現在我還處於錯愕的狀態」。

▲原PO女友出面作證。（圖／翻攝爆怨公社）



原PO表示，員警值勤時若有配戴密錄器，就可以證明他說的話句句屬實，「到現在還是餘悸猶存，還是搞不懂為什麼人民保母，會對百姓如此不尊重」，「最近的警察事件讓我對這職業，感動無比的尊敬與認同，警察真的很辛苦，我也支持警察執法與盤查。但這件事情，讓我不禁懷疑，難道有的警察真的像老一輩說的，是有穿制服有牌的流氓嗎？可以隨便給人家扣帽子的嗎？」

網友看完紛紛留言，「你要麼當場報警請另外一批警察到場協助，要麼去政風處檢舉，要麼找立委議員幫你了解」、「去政風室投訴」、「所以，下次警察在後面叫我們停車，我們要先找到停車格才能下車，要不然會被說違停嗎」、「警察都會有密錄器，如果說剛好掉了沒開沒電的就是有問題。我遇過便衣刑警說要拿一包毒品給你，你就是毒品犯，人贓俱獲」、「這時就要記下警員編號，好好的去警所問個明白，不然證件，案件的事，是可大可小的，沒錯就要求道歉，寫請他道歉聲明，不然很容易被栽贓」、「吃一個禮拜老四川，屁股都不會痛嗎」。

此外，原PO女友也出面回應，她起初也認為員警查錯，但看到對方的態度堅定反而開始動搖，擔心男友是否有做不該做的事，「所以我也協助他釐清我們當天行程，因我那兩天都休假，幾乎是跟在男友旁邊，我可以確定他絕無犯警方所說的罪，這就讓我們更感到生氣、無助」，「PO出來是希望萬一大家遇到了，請堅持自己的立場！因為昨天那個狀況，好像我們只要有一點遲疑就會被帶去警局審問，在台灣發生這種事真的讓人不可置信，到現在還是覺得惶恐不安」。

▼原PO全文如下。（圖／翻攝爆怨公社）



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