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2022建築園冶獎頒獎典禮隆重登場　13縣市齊聚台南交流

▲「2022建築園冶獎」頒獎典禮在台南福爾摩沙遊艇酒店隆重登場，市長黃偉哲期勉市府團隊持續精進與努力，為台南市爭取優秀的成績。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲「2022建築園冶獎」頒獎典禮在台南福爾摩沙遊艇酒店隆重登場，市長黃偉哲期勉市府團隊持續精進與努力，為台南市爭取優秀的成績。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「2022建築園冶獎」頒獎典禮，30日在台南福爾摩沙遊艇酒店隆重登場，台南市轄公私部門共有16案榮獲獎項殊榮，市長黃偉哲讚許台南市建設成果受肯定，期勉市府團隊持續精進與努力，為台南市爭取優秀的成績。

▲「2022建築園冶獎」頒獎典禮在台南福爾摩沙遊艇酒店隆重登場，市長黃偉哲期勉市府團隊持續精進與努力，為台南市爭取優秀的成績。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲「2022建築園冶獎」頒獎典禮在台南福爾摩沙遊艇酒店隆重登場，市長黃偉哲期勉市府團隊持續精進與努力，為台南市爭取優秀的成績。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，建築園冶獎是建築界具有指標意義的獎項，2024年台南市即將邁入建城400年，台南是台灣的第一座城市，不僅是文化之都，也企盼建築美學持續深耕社區，提升環境改造，未來產官學攜手合作，適切地展現文化古都城市美學特點，一起為新舊共融，兼容並蓄的台南一起努力。

▲「2022建築園冶獎」頒獎典禮在台南福爾摩沙遊艇酒店隆重登場，市長黃偉哲期勉市府團隊持續精進與努力，為台南市爭取優秀的成績。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲「2022建築園冶獎」頒獎典禮在台南福爾摩沙遊艇酒店隆重登場，市長黃偉哲期勉市府團隊持續精進與努力，為台南市爭取優秀的成績。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲「2022建築園冶獎」頒獎典禮在台南福爾摩沙遊艇酒店隆重登場，市長黃偉哲期勉市府團隊持續精進與努力，為台南市爭取優秀的成績。（圖／記者林悅翻攝，下同）

都發局長莊德樑進一步說明，本屆建築園冶獎台南市政府相關局榮獲「公共建築景觀類」獎項有6案，分別是都發局「月津港公18-3及公18-5水岸步道計畫」、工務局「長興生態公園(公66)」、工務局代辦「大台南會展中心」、水利局「仁德之心-滯(蓄)洪池景觀營造計畫」和「蘇厝(溪尾)滯洪池環境營造周邊景觀改善計畫」、以及交通局「中西區友愛街立體機車停車場」；「校園建築景觀類」獎項有3案，是教育局「台南市永康鹽行國民中學」、「台南市安南九份子國民中小學」和「台南市善化小新國小」之學校新建工程；最後榮獲「社區文化景觀營造類」獎項的是都發局「台南築角」之頂長社區「長短樹的秘境花園」。

▲「2022建築園冶獎」頒獎典禮在台南福爾摩沙遊艇酒店隆重登場，市長黃偉哲期勉市府團隊持續精進與努力，為台南市爭取優秀的成績。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲「2022建築園冶獎」頒獎典禮在台南福爾摩沙遊艇酒店隆重登場，市長黃偉哲期勉市府團隊持續精進與努力，為台南市爭取優秀的成績。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲「2022建築園冶獎」頒獎典禮在台南福爾摩沙遊艇酒店隆重登場，市長黃偉哲期勉市府團隊持續精進與努力，為台南市爭取優秀的成績。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲「2022建築園冶獎」頒獎典禮在台南福爾摩沙遊艇酒店隆重登場，市長黃偉哲期勉市府團隊持續精進與努力，為台南市爭取優秀的成績。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另台南市轄公部門有3件得獎作品分別是由行政院農委會水保局台南分局「新化區新化林場友善里山環境場域改善工程」、交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處「官田行政遊客中心新建工程」和台南市麻豆方濟會學校財團法人「台南市黎明高級中學的學校新建工程」，以及私部門「大樓建築景觀類」獎項有3案，亦共同獲獎。透過「建築園冶獎」的參賽機制各案展現建築環境美學和營造城鄉魅力，讓產官學藉此參與互相交流，共同成長。

▲「2022建築園冶獎」頒獎典禮在台南福爾摩沙遊艇酒店隆重登場，市長黃偉哲期勉市府團隊持續精進與努力，為台南市爭取優秀的成績。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲「2022建築園冶獎」頒獎典禮在台南福爾摩沙遊艇酒店隆重登場，市長黃偉哲期勉市府團隊持續精進與努力，為台南市爭取優秀的成績。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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