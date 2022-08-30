台南44餐廳入選米其林卻拿0星　在地人笑：謝謝放過台南

圖文／鏡週刊

有美食之都的台南今年首度被《米其林指南》納入評鑑範圍，雖然在先前公布的必比登推介和米其林推薦入選的名單中，共有44家入選，但在今（30日）公布的星級餐廳名單裡，台南卻無緣摘星，引發議論。儘管有人為台南抱不平，但在地人似乎反而鬆了一口氣，笑稱謝謝米其林放過台南，讓他們不用再面對更多觀光客。

2022《米其林指南》首度納入台南與高雄，今日公布了38家摘星名單，包含30家一星餐廳、7家二星餐廳以及1家三星餐廳，但美食之都台南卻掛蛋，讓不少網友相當意外。

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事實上，米其林早前公布的「必比登推介」與「米其林推薦入選」名單中，台南分別有27家與17家餐廳上榜，共計44家餐廳新入選，只不過仍無緣摘星。

《中央社》報導指出，台南市長黃偉哲對於沒能拿到米其林星星坦言有點傷心，南市觀旅局長郭貞慧也說，這次對台南來說是一個學習歷程，因為星級餐廳的評選不只針對料理，還有服務人員的態度、環境、應變突發狀況等等。台南以料理多元性知名，市府也會持續輔導，讓業者熟悉米其林星級餐廳的評選制度。

相較於市府的失落，台南在地人對於沒有摘星倒是持樂觀看法，有吃過國外米其林餐廳的民眾說，米其林餐廳名聲響亮，環境也很好，但口味卻沒讓人驚豔，反而是台南美食小吃比較對味。甚至也有台南人認為沒摘星反而是好事，直呼「鬆了一口氣」「謝謝米其林放過台南」，還有人笑稱希望大家都去其他地方吃星級餐廳，「台南美食我們台南人自己吃就好」。



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