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米其林重甩台南一巴掌！5項評比條件曝光　網點落選關鍵：是好吃的

▲2022米其林全數得獎餐廳合照。（圖／記者林敬旻攝）

▲2022米其林全數得獎餐廳合照。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

《2022台北、台中、台南＆高雄米其林指南》30日正式揭曉，令人意外的是，有「美食之都」美稱的台南一顆星都沒得到，但當地民眾反而因口袋名單未曝光而開心。對此，有網友分析，台南美食未上榜的關鍵原因就是「價格飆漲」，「好吃，但沒有好吃到賣這價位的程度」。

《米其林指南》今年首次納入台南、高雄等2城市，雖然台南此次掛蛋，但必比登名單中台南入選27間店家，是擁有最多新入選必比登推介的城市。此外，評審也另外推薦17家米其林入選餐廳，因此共計44間店家獲得米其林肯定。

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有網友在PTT以「美食之都為何一直被嘲諷？」為題發文表示，這次評比全台都沒特別的情緒，唯獨台南美食有許多正反論戰，認為主因是台南人平常太愛以美食之都自居，去嗆爆外縣市的人，也出現「我家巷口」這類網路用語，然而這次米其林的評比，等於是重甩了台南一巴掌。

▲2022米其林一星，承 Sho。（圖／記者林敬旻攝）

▲今年2022米其林首次納入台南、高雄兩城市。（圖／記者林敬旻攝）

根據米其林評鑑標準提及，餐廳供應的美食將依據公開的評審標準審核，這5項標準是：食材品質、廚師對味道及烹調技巧的駕馭能力、料理中展現的個性、是否物有所值以及餐飲水準的一致性。

原PO認為，米其林不會因為衛生條件不佳、服務不到位而不選小吃類型的店家，只針對美味程度，以及美味程度相對的價格是否合理，如曼谷Jay Fai、新加坡吊橋頭大華豬肉粿條麵、香港油雞飯麵等，都有摘星。

原PO推測，米其林評委不只一人，不太可能所有人都認為台南的食物難吃不及格，因此一定是某客觀因素導致掛蛋的結果，也就是「價位」這關鍵；他表示，「近年拿俏飆漲的小吃價格可能是主因。好吃，但沒有好吃到賣這價位的程度，直接汰除」。

網友看完紛紛留言，「鱔魚意麵一盤210，盤死」、「一碗稀飯260...一碗涮溫體牛超小碗180...真的不知所云，這種價位配上這種美味程度，要摘星真的難」、「去了幾次，一定會再去吃的只有阿財米糕跟榮盛點心，其他都覺得可有可無」、「美食是很主觀的，有星很好沒有也沒關係」、「台南米其0」、「美食其實是客觀，好的食材好的烹飪方式九成九的人都會覺得好吃」。

也有台南人說，「爽，我們在地人爽吃，不用跟那些一窩蜂的」、「不爽台南的食物就不要吃啊」、「我覺得沒差」、「歡迎去台北吃星級餐廳，台南我們台南人自己吃就好」、「台南不用星星來打分數，就是名副其實的美食之都」、「台南人的美食不用外人來評斷」、「我們的甜只有我們自己懂欣賞」。

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