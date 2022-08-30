台南「心動力健身房」捐贈健身腳踏車　提升消防人員體能戰力

▲「心動力健身房」捐贈健身腳踏車，由萊恩健康事業公司總經理方育連代表捐贈，由第六大隊大隊長邱淵明受贈並頒發感謝狀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局30日下午2時許，於消防局第六救災救護大隊，舉行「心動力健身房」捐贈健身腳踏車儀式，由萊恩健康事業公司總經理方育連代表出席，並由第六大隊大隊長邱淵明受贈並頒發感謝狀，以感謝該公司之善行義舉。

位於台南市安南區萊恩健康事業股份有限公司旗下「心動力健身房」在疫情期間，為推廣健身增強免疫力，總經理方育連以回饋社會之心情，體恤消防人員執行救災任務需要耗費大量精神與體力，在得知消防局第六大隊缺少心肺功能健身器材時，立即主動表示願意捐贈2台不同款式之健身腳踏車（直立式及靠背式腳踏車各1台），以提供消防人員鍛鍊心肺體能所用，嘉惠第六大隊消防人員，給予打火英雄們最堅定的支持。

除此之外，萊恩事業公司（心動力健身會館安南廠）自今年7月起至12月底，更提供六大隊暨所屬單位 (包含安南中隊、安南分隊、和緯分隊、公園分隊、永華分隊、安平分隊、安和分隊及土城分隊) 之警義消人員、救護志工及婦宣隊志工，只要出示服務證即可兌換免費1個月健身體驗通行證。

總經理方育連於捐贈儀式現場表示，在這段防疫期間，萊恩健康事業公司全體謹向國內所有日以繼夜辛苦抗疫的英雄們致上最高敬意，針對第六大隊暨所屬單位再加碼1個月健身體驗，讓消防人員鍛鍊體魄以保護市民，期許大家共同戰勝新冠肺炎疫情。

消防局局長李明峯表示，感謝萊恩健康事業公司熱心公益，愛心不落人後，本次捐贈健身腳踏車，提供高風險環境中消防人員增強自我心肺功能及肌耐力，在執行勤務時能保有最佳體能，保護他人也保護自己。由於政府資源有限，但民間力量無窮，此義舉不但造福本局消防人員，更足以為社會標竿、義行典範。





第六大隊長大隊長邱淵明表示，消防人員各項救災工作總是在第一線，面對各項危難救助工作，身上須背負20公斤以上消防衣帽鞋、空氣瓶，或是要攜帶各式各樣的救護器材、搬運傷病患等，因此消防人員體能負荷很大。藉由今日捐贈之健身腳踏車能有效強化消防人員體能及心肺功能，除了增進救災效率，更保障民眾生命財產安全，同時也確保消防人員自身安全。