她起底張善政13區競選團隊幹部　驚呼「這是犯罪集團？」

▲林佳瑋起底張善政競選團隊。（圖／翻攝自Facebook／林佳瑋）



記者蘇晏男／台北報導

國民黨桃園市長參選人張善政30日被踢爆，擔任宏碁副總時，以計畫主持人身分向農委會申請3年研究計畫，總額達5736萬，但產出的報告卻各種抄襲。時代力量桃園市議員參選人林佳瑋則起底張善政13區競選團隊幹部，發現至少7人有過違法行為，其中一人的丈夫曾因接受議長選舉賄賂及毆打鄉代，被判刑定讞。林佳瑋驚呼，這是競選團隊還是犯罪集團。

林佳瑋30日下午在臉書表示，周刊今報導張善政的研究團隊及涉嫌抄襲，結果經她調查，國民黨上週五公佈的張善政13區選取幹部，至少有7位過去曾因賄選、恐嚇、違法兼職、打壓工會、逃漏稅等違法行為，被判刑、彈劾懲戒、認定不當勞動行為及緩起訴；另有1位成員的先生，曾因接受議長選舉賄賂及毆打鄉代，也是判刑定讞。

「看到張善政這樣的地方競選團隊，我不禁懷疑，這到底是競選團隊還是犯罪集團。」林佳瑋指出，很多人說張善政佛系選舉，但張善政桃園13區的競選團隊，可能不是佛系，而是違法舊勢力大復辟；國民黨目前在桃園選舉的布局，除了違法前科外，整份名單還一堆前立委、前官員、前議員、前鄉長及他們的親戚。

林佳瑋說，「我認為張善政先生應該說清楚，他真的要用這些有賄選和恐嚇紀錄的人來幫他選舉嗎？」

林佳瑋羅列張善政13區競選團隊的幹部，及其身分與違法爭議的事實紀錄：

1. 桃園區蘇家明：市議員、前縣轄桃園市長。2006年3月1日至2011年5月4日，違法兼任私人公司董事，監察院發動調查後始辭任，監察院彈劾，公懲會決議申誡。

2. 八德區張春松：前八德市長。

3. 大溪區曾榮鑑：前大溪鎮長，前桃園縣農發局長。農發局長任內違法兼職遭監察院彈劾，公懲會決議申誡。

4. 復興區李永福：前桃園縣救國團總幹事。2005年第15屆桃園縣復興鄉鄉長參選期間，以交付現金方式賄選遭判刑確定；並利用其擔任救國團桃園縣團委會總幹事之機會，向救國團佯為「借用」新臺幣1百萬元。

5. 龜山區李麗珠：前縣議員。

6. 蘆竹區褚春來：市議員，前蘆竹鄉長。

蘆竹鄉長任內，鄉公所因違反工會法打壓工會幹部，經勞動部認定不當勞動行為。擔任蘆竹區長任內，違反行政中立幫國民黨立委陳根德站台引發爭議。

7. 大園區陳根深：退休校長，國民黨前立委陳根德二哥。

8. 中壢區姜松茂：前桃園縣建設局長、前苗栗縣政府工商發展局長。

9. 平鎮區陳萬得：市議員、前平鎮市長、現任國民黨立委呂玉玲先生，與天道盟恐嚇建商，共同犯恐嚇危害安全罪，遭判刑定讞。

10. 龍潭區馮愛蓮：前桃園縣議員、前龍潭鄉長葉發海妻子葉發海曾於桃園縣議員任內接受議長選舉賄選招待遭判刑定讞；此外，葉發海又曾於龍潭鄉長任內毆打鄉民代表，亦遭判刑定讞。

11. 觀音區黃茂實：前觀音鄉長。桃園縣觀音鄉第15屆鄉長補選、第16屆鄉長選舉2度賄選遭判刑定讞。

12. 新屋區徐同治：前新屋鄉長。

13. 楊梅區張育美：立委、天成醫療集團董事長。2000-2004年間，幫助集團醫院醫師短報薪資與執行業務所得逃漏稅後承認，檢察官緩起訴，支付處分金80萬，提出義診計畫。