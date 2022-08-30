大陸禁輸柑橘類　劉建國再辦「文旦樹下的饗宴」推廣促銷

▲活動在文旦園舉行，現場有以文旦調製的「柚香東方美人」茶飲、文旦料理「柚香石斑魚條」、「柚子泰式沙拉」品嘗。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

中國在中秋節前突然禁止台灣柚子進口，民進黨提名雲林縣長參選人劉建國立委為了幫助柚農行銷，今（30）日與農委會、中華民國果菜合作社聯合社共同舉辦「文旦樹下的饗宴」促銷活動，透過國聯社輔導，推出產銷履歷文旦柚禮盒，希望可以幫助農民推廣優質柚子，增加收益。

活動在文旦園舉行，行政院農糧署姚士源分署長、縣議員江文登、斗六市長參選人許百芳、中華民國果菜合作社聯合社總經理林小萍、斗六果菜生產合作社理事主席張冠倫、鮮茶道總經理吳美燕都到場挺農民。現場有以文旦調製的「柚香東方美人」茶飲、文旦料理「柚香石斑魚條」、「柚子泰式沙拉」品嘗。

▲活動在文旦園舉行，現場有以文旦調製的「柚香東方美人」茶飲、文旦料理「柚香石斑魚條」、「柚子泰式沙拉」品嘗。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

立委劉建國表示，今天透過國聯社以及鮮茶道企業，大家積極的來投入參與，媒介雲林在地的斗六市農會、新光果菜生產合作社、斗六果菜合作社、嘉東合作農場、農滎實業等5個團體行銷柚子，同時透過「柚見中秋」的網路平台行銷，目前5台斤裝柚子銷售11133箱，十台斤裝柚子銷售有1122箱，加起來，總共的數量合計12255箱，將近四萬公斤。

劉建國認為，當前在中國打壓台灣柚農之際，看到國聯社以及企業等，積極出來幫助農民，等同也是為農民來讚聲，台灣最美的風景，就是人與人之間的溫暖，那這個溫暖會持續一直到永遠喔。所以柚農不用擔心，不僅農委會會站在永遠相挺農民立場上，後續相信也會有更多的企業加進來。

農糧署分署長姚士源表示，行銷文旦農委會推出外銷、國內行銷及加工3支箭，外銷至今已約1170噸，加工全國已有400噸，國內行銷企業團購已達500噸，還在持續增加中，節後外銷部分會再繼續，主要以加拿大、日本為主，也呼籲民眾多吃斗六最好「魚翅」文旦。

▲活動在文旦園舉行，現場有以文旦調製的「柚香東方美人」茶飲、文旦料理「柚香石斑魚條」、「柚子泰式沙拉」品嘗。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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