快訊／涉抄襲爭議！張善政「千字文」反擊了：選舉抹黑！

▲張善政「千字文」反擊。（圖／記者沈繼昌翻攝）



網搜小組／劉維榛報導

國民黨桃園市長參選人張善政遭爆曾向農委申請5736萬元研究經費，但報告卻涉及抄襲。張善政30日下午在臉書發表千字長文反擊，直指是「選舉抹黑」，並提出3點澄清，「研究案目的是整理各國資料絕非抄襲」、「報告對台灣農業有貢獻農委會也肯定」、「有心人士切勿為了選舉抹黑本土企業」。

面對5736萬研究經費，報告卻是抄來的不實消息，張善政親上火線嗆聲，「5700萬只交出六頁報告，更是胡說八道！」張善政表示，造謠抹黑的有心人士，意圖指控他也涉及抄襲，然而，該委託案計畫撰寫規範與學術論文規定與定義完全不同，相關計畫皆經過農委會審查機制審核，三年計畫成果豐碩，且驗收時也受到農委會的肯定。

另外，張善政在宏碁擔任電子化事業群副總經理長達10年，他不甘被抹黑，「真正檢視該份委託案內容可以發現，其產出的各種書面計畫字數龐大，媒體指涉的極少數篇幅，反而證明有疑義的比例極低，我誠摯呼籲，有心人士切勿因選舉利益就政治操作、顛倒是非來抹黑優秀的本土企業、抹煞此報告對台灣農業電子化發展的貢獻。」

最後，張善政也捍衛他的最後底線，「不能接受這種造謠抹黑的選舉手法，更不可能被這種移花接木、指鹿為馬的手法打倒。選舉對手應該尋求更正面的競爭方式，才是桃園之福、台灣之福。」

【張善政臉書聲明，全文如下】：

身正不怕影子斜，嚴正反擊選舉抹黑！

受委託報告對台灣有貢獻絕非抄襲，歡迎大家檢視！

剛開始參選時，綠營的朋友就警告過我，執政黨會動用國家機器、媒體資源的抹黑、抹紅、抹黃會鋪天蓋地朝我來攻擊，今天竟然用媒體放話指控我抄襲，實在是天大的笑話！此委託報告的目的與規格，跟學術學位論文南轅北轍、截然不同，兩相做比較根本就是「張飛打岳飛」！

大家都知道，我於2000-2010年曾在宏碁電腦公司擔任電子化事業群副總經理，當時這個案子「農業電子化發展策略分析與規劃」是宏碁接受農委會委託的三年研究案，主要目標是向台灣農業研究單位介紹國外農業電子化新知，所以當然會翻譯、引用各種文獻及資料來源來介紹給農委會參考，這絕非抄襲。

當時承接此委託案，研究團隊共有12個人，我是公司的部門主管，所以掛名主持人，並非我一個人獨力執行與撰寫，一個人也根本無法完成。在我的記憶中，每一位團隊的成員都是認真負責，希望為台灣的農業作貢獻，我們要大量閱讀、整理世界各國的農業電子化政策，然後消化分析，提供農委會以及每一位對台灣農業有期待的人，做制定政策的依據。

我看到一些造謠抹黑的標題，說什麼5700萬只交出六頁報告，更是胡說八道！在這個委託案三年（2007-2009）的過程中，橫跨兩屆藍綠的政府，不只是寫報告、蒐集各國資料，還要到各研究單位舉辦研討會、座談會、跨部會溝通、各國考察、發行電子報、系統開發、農委會相關計畫輔導等，成果十分豐碩。

實際上不同份數的報告分別有上千頁，包括97年度就製作超過11份專題子報告，以及國際資訊應用策略分析、實地參訪心得等等，這在相關網站上都查得到，例如「政府研究資訊系統GRB」。

造謠抹黑的有心人士，意圖指控我也涉及抄襲，然而，該委託案計畫撰寫規範與學術論文規定與定義完全不同，相關計畫皆經過農委會審查機制審核，三年計畫成果豐碩，且驗收時也受到農委會的肯定。

當年農委會資訊中心是甲方業主，對我們表現甚有好評，我也感謝當年資訊中心的林貞主任第一時間出來幫我澄清、

闡述事實真相，她公開在臉書上提到：

「當年張善政院長在宏碁接受農委會資訊中心之委託，進行三年計畫，目的是蒐集引進國外農業電子化新進展資訊，供國內農業研究單位參考，選擇適合台灣環境導入應用。因此翻譯摘取國外文獻精華乃是必要，引用之重點資料均有提供本會出處。翻譯引用文獻，不是抄襲。」

此外，我當年任職的宏碁電腦公司，今日稍早也已經發出聲明澄清給該報導媒體：

「本公司自2007年起3年執行行政院農業委員會『農業電子化發展策略分析與規劃計劃』專案，內容彙整國內農業發展狀況、農委會等各機關E化等科技應用情形以及國外實際執行方式及結果，更包括實際導入新的技術與場域內進行驗證、舉辦研討會及座談會等。本專案內容包含國內農業E化資訊、農委會轄下等各機關做法，故須引用相關文章。」

真正檢視該份委託案內容可以發現，其產出的各種書面計畫字數龐大，媒體指涉的極少數篇幅，反而證明有疑義的比例極低，我誠摯呼籲，有心人士切勿因選舉利益就政治操作、顛倒是非來抹黑優秀的本土企業、抹煞此報告對台灣農業電子化發展的貢獻。

我要和大家報告，我對該計畫的研究成果有信心，也對其貢獻深感驕傲。對於書面文字極少數引發疑慮的部分，我也呼籲相關單位秉公辦理、該怎麼處理就怎麼處理。

很遺憾因為我個人的選舉，導致當年團隊對台灣的付出，被拿來抹黑成抄襲的問題，我也要對曾任職過的宏碁公司被捲入選舉是非、造成困擾，感到遺憾、過意不去。

我不能接受這種造謠抹黑的選舉手法，更不可能被這種移花接木、指鹿為馬的手法打倒。選舉對手應該尋求更正面的競爭方式，才是桃園之福、台灣之福。身正不怕影子斜，歡迎大家檢視我、檢視這份報告！