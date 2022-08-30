張善政爆抄襲！　鄭運鵬酸：不期待他用「最嚴格標準」檢視

記者邱晟軒／綜合報導

國民黨桃園市長參選人張善政今（30日）遭爆抄襲，指他過去任職宏碁公司副總期間，申請農委會5736萬的研究案有嚴重抄襲問題。對此，民進黨市長參選人鄭運鵬批評，此案比外界質疑「張善政政見抄高中生論文」事件相比，更為嚴重；他更狠酸「不期待張善政用最嚴格標準檢視此案」。

針對張善政專案報告涉嫌抄襲爭議，鄭運鵬在臉書發文表示，國民黨張善政先生過去在民間企業時，以「複製貼上」的方式編寫研究報告，不可思議地領取了農委會高達5700多萬元的研究經費公帑。他痛批，張善政先生過去一段時間，為了選舉利益消費競爭對手，高喊誠信，今天被發現以不當的方式，從政府獲利5700多萬元。這跟日前大家所質疑的「張善政政見抄高中生論文」事件相比，又是更嚴重的層級。

▲張善政遭爆抄襲受訪。（圖／記者沈繼昌攝）

鄭運鵬指出，張善政先生的三年計畫，主題為「分析與規劃」，我相信分析與規劃絕不該只是「蒐集」、「複製貼上」而已，甚至有些報告內容是直接來自委託他研究的農委會網站，難道農委會是花錢請人來複製貼上自己的網站嗎？這5700多萬元的政府公帑，完全浪費。

鄭運鵬認為，張善政先生的說法顯然無法說服大眾，張善政先生應該更正式向全民報告他是如何撰寫，並從政府領走近6000萬元；因為這不但是獲利的行為，更是不當獲利，是政府的國庫、政府的財產、人民的納稅錢。

鄭運鵬文末強調，我不期待張善政先生會用最嚴格的標準來檢視這個案子，但至少，請他用之前的同樣標準來檢視自己，並公開說明他未來將如何防弊，防止「張善政副總這樣的弊端」在桃園市政府發生，來給市民參考。