自小被拋棄…她升格人母「媽媽過得好嗎？」　網：眼睛酸酸的

▲一名女網友發文訴說心事，童年時母親一年會來看她1至2次，直到成年後因故失去聯絡，「想知道媽媽過的好嗎？她也當了外婆了」。（示意圖／鏡週刊／ pexels）

圖文／鏡週刊

天下無不是的父母，真的嗎？一名女網友發文訴說心事，表示自小父母離婚，她由阿嬤一手帶大，有記憶以來母親一年會來看她1至2次，直到19歲快20歲那年，有次路上巧遇母親，對方卻從此失聯，她也將手機號碼換掉，直到9年後的今天，她也成為人母，「想知道媽媽過的好嗎？她也當了外婆了，妳始終是我的媽媽，雖然媽媽這兩字在我腦海很陌生」，看完貼文後，底下網友回覆：「眼睛酸酸的」。

這名女網友在《匿名公社》發文抒發多年來對母親的心情，表示自小父母離婚後，父親都不在身邊，她由阿嬤一手帶大，有記憶以來，母親一年有1至2次會來看她，後來母親再婚，她讀幼稚園時，母親曾帶異父弟弟來看她，後來她念國小時媽媽來找她，會站在校門口等她下課，「我非常期待也愛禮拜三」。

當時曾和母親要過電話，因母親每次打給她，總是用「未顯示號碼」，母親卻回覆：「她的號碼會有不認識的（人）接，我打過去不是他接就是那個（她也不認識的）人」，「現在想想覺得小孩時期真的很單純，這樣的謊言也相信」。

「從小就很羨慕大家有媽媽在身邊，有媽媽的關心、有媽媽的愛，不讓我被國小1到4年級的同學排擠、老師歧視我沒媽媽」，母親每年持續探望她，直到19歲快20歲那年，有次在路上巧遇媽媽，看起來和老公在散步，原PO遠遠小聲叫她、揮揮手、不讓她老公發現，沒想到媽媽只看了一眼原PO就走了，之後便也沒有再來探望，原PO也決定把手機號碼停掉，從此再也沒有媽媽的消息。

時間快轉過了9年，如今原PO成為人母，有了小孩的她表示，她不管怎樣都無法失去孩子，也會竭盡所能愛他、保護他，「我不懂..為何我的媽媽能不和我聯絡，如果角色對換，我還是不管怎樣也無法失去我的小孩，即使不能帶在身邊，我還是會每個禮拜看他一次」。

原PO最近鼓起勇氣想聯繫媽媽，只找到舅舅的臉書，傳訊息給他：「想知道媽媽過的好嗎？她也當了外婆了」，卻始終沒有收到舅舅的回覆。原PO表示，只是想讓孩子看外婆，她說：「想知道我媽媽過的還好嗎？你始終是我的媽媽，雖然媽媽這兩字在我腦海很陌生，（也不知）是不是這輩子不會再有我心裡那個媽媽？」

對此貼文，底下網友也分享自身經驗給予建議，「天下無不是的父母，遇到了才懂這是幹話，真有這種不是父母的人，也許他們真的有苦衷，但何嘗身為孩子的我們什麼都沒做，卻只能被迫接受，我們能有選擇？被拋棄才懂被拋棄的痛，所以我也不會拋棄我兒子，我要他這輩子都擁有媽咪我滿滿的愛，我不要他跟我一樣受一樣的苦。我想與生母，各自安好吧，誰也不欠誰了。我們一起慢慢放下我們心裡的那位媽媽。」

也有網友另一種意見「相信妳母親一定有她的苦衷，沒有不愛自己孩子的媽媽，她或許也都在沒人的時候，偷偷哭泣流淚想著妳。我的人生也是這樣，小時候媽媽離開，暑假才能見面，現在為人母，也離開自己的孩子，每天每夜沒有一次不想我的孩子，也想看看她們，但孩子的父親不願意讓我帶她們出門，只允許在他的家、他的面見孩子，每見一面後的分開，就是孩子們的淚流滿面，看著她們哭，心是滿滿刺痛，而後就只有視訊通話聯絡，等待她們長大成人來找我了。」



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