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學費要下跪拿！爸棄2子只疼阿姨女兒　生病被轟出去反悔：養我

父母離婚，受到最大傷害的往往是小孩。（示意圖／PIXABAY）

▲父母離婚，受到最大傷害的往往是小孩。（示意圖／CTWANT／PIXABAY）

圖文／CTWANT

父母離婚，最可憐的往往是小孩。一名網友淚訴，爸爸離婚後交了一個阿姨，所有的錢都花在阿姨、阿姨2個女兒身上，兄弟倆要繳學費只能跟長輩下跪拿錢，童年過得非常辛苦，結果爸爸老了被阿姨轟出來，卻要他們兄弟倆養他，甚至揚言提告，讓他超心寒。

原PO在《爆料公社》表示，爸爸與媽媽離婚後交了一個阿姨，對方也有2個女兒，沒想到爸爸竟拋棄他們兄弟倆，只會給每天的吃飯錢，但如果到了要繳學費時，就要他們跟爺爺、奶奶下跪拿錢，賺的錢都拿去養阿姨和阿姨的女兒們，有錢帶她們環島、補習、買漂亮衣服，但兄弟倆想多拿個100元，就會被毒打一頓。

原PO透露，弟弟小學四年級跟阿姨的女兒是隔壁班，運動會時，爸爸只會幫阿姨的女兒拍照，卻不理弟弟，「我弟弟因為這件事情患上憂鬱症，這些年還因為自殘住院好幾次，就算現在大學畢業有工作了，還是必須服藥。」他表示，自己從國三開始打工，高中讀夜間部，半工半讀到畢業，非常辛苦，所以兄弟倆非常恨爸爸，可以說是恨到入骨。

如今兄弟倆長大了，也有穩定工作，未料爸爸竟回來要他們養他。原PO無奈嘆，阿姨因為原本的老公出獄，把爸爸轟出去，因為當初房子是寫阿姨的名字，所以現在根本拿不回來，只好回來找他們兄弟倆，「我堅持不開門，他還好意思鬧，直到我說要報警，他才邊罵邊離開，但我姑姑和爺爺知道後，卻要我們養我爸，只因為我們身上流著我爸的血，所以養他是義務，那他養我們的義務呢？現在老了病了不能工作就要我們養他，世界上有這種道理？」

不僅如此，阿姨的女兒竟打電話來要他們把爸爸的東西載走。原PO勸，「做人不可以這麼沒有道義。」沒想到阿姨的女兒竟冷血回，「你爸又不是我親生爸爸，生病跟我們沒關係。」

不過讓原PO心寒的是，「阿姨和阿姨的女兒如此絕情，爸爸竟不恨她們，反而怪我跟弟弟，連爺爺、姑姑都認為是我們的錯，我們到底錯在哪裡？」他最後決定不妥協，認為爸爸自己做的孽就要自己承擔，若要告就去告，大家法院見。

貼文一出引起討論，網友紛紛留言「千萬要堅持住啊，別被道德綁架」、「社會角落的故事好多，真的辛苦你」、「外面的女人不要你爸了，為什麼你跟你弟要養你爸呢，報應啦」、「現在落魄才要你們接手」、「阿姨那邊真的絕情，用完即丟的工具人」。

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