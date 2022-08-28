中共民用無人機灰色威脅　專家：台灣不應模糊化應對

▲又有無人機拍攝台灣軍事據點，地點為小金門(烈嶼)。（圖／翻攝自微博／台灣傻事，下同）

文／中央社

中共民用無人機屢近距離拍攝金防部崗哨。無人機專家今天表示，面對中共挑起的灰色地帶戰術，最不應該的就是台灣還在模糊化，應先以無人機干擾槍阻絕，也應儘速建立無人機防線，避免遭對岸軟土深掘。

中國社群軟體「微博」近期流傳兩段影片，均是中共民用無人機接近金門防衛指揮部的崗哨，清楚拍攝到國軍官兵的面容及崗哨相關設備，引起外界關注國軍對此「灰色地帶威脅」的應對方式。

專家學者表示，應立刻將本島的無人機干擾槍配賦外島地區，或研議設置屬被動防禦的「防空氣球」，依地形及防區特性，分別部署不同防禦高度；國防部24日發布的新聞稿中表示，已完成遙控無人機防禦系統建案，預計民國112年獲裝後優先配賦外島防區運用。

民用無人機廠商、經緯科技創辦人羅正方告訴中央社記者，不分藍綠對此都有一致看法，就是不能沒有反制作為，他個人則認為，只要進入領空便立刻擊落，不能有一絲懸念，這是放諸四海皆準的高度共識，但為什麼現在國軍仍未執行，主要在於作業規定尚未更新。

羅正方指出，近期無論是台南殺警案或是民用無人機接近金門崗哨，都直指類似「用槍時機」概念，如果基層被作業方式綁手綁腳，便無法即刻反制，也無法被民眾接受；面對中共挑起的灰色地帶戰術，最不應該的就是台灣還在模糊化，若台灣仍毫無作為，只會被中共「軟土深掘」。

羅正方認為，以目前的狀況用一般的無人機干擾槍實施阻絕即可，但這是雙方不斷拔河過程，中共未來是否升高侵擾層級，國軍應預作準備，不僅建立無人機防線體系，也必須準備高能微波干擾等反制措施。

民進黨立委王定宇指出，金門守軍對於這類灰色地帶威脅必須要有新的因應準則，據他了解，國防部已擬妥新因應方式，但這種小型無人機一但飛高便較難目視，如何引進新科技應對是國防部的當務之急。

王定宇認為，台灣民間無人機廠商發展蓬勃，國防部與相關單位應與民間共同尋求解決之道，畢竟中共仍會不斷測試台灣底線，不僅是國防也牽涉民心士氣，不可不慎。

前海軍新江軍艦長、海軍官校軍事學科部教官呂禮詩在臉書上表示，當下外島國軍崗哨，似乎已成為中國無人機玩家嘲弄的對象。

呂禮詩指出，面對無人機，雖然目前不能「大膽用槍」的硬殺、軟殺的干擾系統也無法立即到位，但並非一籌莫展。

他舉例，中國無人機「大疆創新」（DJI）能透過「地理圍欄」的功能逕行禁飛無人機，而「韌性建設」是昨天剛成立數位發展部的核心業務，資通電軍若能與數位發展部合作，駭進大疆主機在神不知鬼不覺的將外島劃設為「地理圍欄」禁區，才能暫時解決外島哨所面對無人機的棘手問題。

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