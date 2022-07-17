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盜領尪2千萬借弟買房被離婚　人妻拒還錢嗆「愛計較」刷新網三觀

一名女網友私自挪用老公2,000萬存款界弟弟買房，事後卻不願還錢，還上網討拍。（示意圖，Pexels）

圖文／鏡週刊

「女人真的要選對人，嫁錯人真的很可悲。」一名人妻上網討拍，抱怨為了弟弟買房，私自挪用老公2,000萬的存款，事跡敗露後卻不打算還錢，逼對方只能請律師提告、要求離婚，結果人妻竟大言不慚批評老公愛計較，更覬覦對方在美國的房產，理直氣壯表示「你們家會因為那2,000萬家破人亡嗎？」不要臉的態度刷新網友三觀，紛紛感嘆「娶到妳這種女人才可悲吧？」

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原PO昨（13日）在「匿名公社」發文，抱怨老公在美國調查局任職，公公以前則是矽谷工程師，留有房產家境富裕，卻不願意替小舅子分擔2千萬的買房費用；老公回到台灣刷存款簿發現存款少了2,000萬，痛罵了原PO一頓「妳以為我是富豪一個月幾百萬在賺喔？」告知錢若討不回就離婚。

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一名女網友私自挪用老公2,000萬存款界弟弟買房，事後卻不願還錢，還上網討拍。（翻攝自「匿名公社」）

但原PO完全沒意識到自己犯的錯有多離譜，竟然還想求情，表示「我爸媽養我到大也不容易，不如就算了，錢再賺就有。」抱怨老公聽完「整個變得很自私」，還對她言語辱罵，氣得原PO打算放推擺爛，「我本來想討的，他那態度讓我直接不想拿了，我媽也說的有道理，嫁到你家也沒拿聘金，你爺爺奶奶過世時，分給你爸的土地，也沒有過戶給我，我都沒計較了，我都說了我也後悔借出，態度還那麼差是怎樣…」毫無任何悔意。

直到老公回美國來訊告知，若2,000萬不能跟小舅子要回，就準備辦離婚，原PO依舊死性不改，說「離婚就離婚吧！這種男人算我瞎了眼浪費青春在他身上。」還把腦筋動到了對方家人的財產上，「我想跟他上法庭，他們家在美國的房子名子是我老公跟他姊的，還有他在台灣也有一間小套房出租給別人，至少我要拿到這些，不然我失去的青春怎麼辦…。」

原PO還表示，原本對她很好的公婆態度也180度大翻轉，限她一個月內搬出去，但原PO竟然要求支付1年份的租金，只因要她搬出去的是他們，不滿地說「公婆真的就是別人的爸媽，遇到錢就換個臉，你們家會因為那2,000萬家破人亡嗎？把錢看那麼重，計較成這個樣子。」

可想而知，原PO討拍不成反而遭大批網友痛罵，批評若這篇真不是瞎掰的幻想文，那原PO被告也只是剛好罷了，「拿走別人2,000萬還理直氣壯說別人自私，刷新我的三觀了」「娶到妳這種女人才可悲吧？」「有病就要吃藥啊，沒錢跟人家當什麼公主」「逼著老公一起當扶弟魔欸」。


【點擊看完整全文】

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