騙人的都不是柬埔寨人　暹粒居民流淚「努力做1件事」盡力救人

圖文／鏡週刊

2019年底透過臉書的自助旅行社團，我們預約吳哥窟的華語專業導覽員小吳（Sodina Ou）的解說行程，不少網友都熱心推薦小吳，除了因為他曾在台灣念過5年書、中文相當流利外，對於印度教、佛教的知識更是讓遊客收穫加倍。不過小吳近來也看到相當多台灣人、和其他地區華人受騙被帶至柬埔寨遭到非人道對待的新聞，他坦言相當難過，自己每看到一則訊息，就會分享給當地警察，「我不知道自己能做什麼，希望這樣可以幫助到他們。」

透過小吳的臉書，可以看到這兩年來，受到疫情影響，原本充滿各國臉孔、人聲鼎沸的暹粒市區變得相當清幽，僅偶爾有一些中國客人，最近更是受到詐騙集團新聞的影響，讓柬埔寨變成不少台灣人心中害怕的不法之地。

小吳解釋，在柬埔寨設立賭場是合法的，當地有不少官員貪汙，也有很多警界高官收受賄賂，所以容易變成國外網路詐騙集團立足的溫床，不過小吳難過表示「騙人的都不是柬埔寨本地人，很多都是中國人騙中國人、台灣人騙台灣自己的同胞」，而且柬埔寨人民大部分日子都過得相當清苦，也有很多當地人被騙到泰國、越南邊境，遭到強迫做網路詐騙工作。

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小吳說每看到一篇有外國人被這種詐騙虐待、關在房間裡毆打、需要家人付高額贖金搶救的新聞，他都會傷心流淚，也會分享每一則消息給當地警察，「不曉得自己能做什麼，希望這樣能幫到一點忙」。

小吳自己曾經住過台灣5年，在台灣的佛學院進修，對台灣的情況非常了解，他看到最近台灣網路逐漸出現「柬埔寨很可怕」「柬埔寨是鬼地方」的留言，而感到非常難過，他也提到有些柬埔寨同胞現在在台灣都不敢提到自己的國籍，就怕被霸凌和欺負，他希望兩國人民不要互相誤會，也盼望這些來自國外的詐騙集團能夠早日被繩之以法，還給柬埔寨一個安寧的生活。

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