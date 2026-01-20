　
社會 社會焦點 保障人權

總統賴清德也被詐團冒名！釣魚信件喊：攜手為國家發展貢獻力量

▲刑事局20日下午對詐團冒用總統賴情德名義散發釣魚電郵提出預警。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局20日下午對詐團冒用總統賴情德名義散發釣魚電郵提出預警。（圖／記者張君豪翻攝、下同）

記者張君豪／台北報導

近期出現不明人士冒用總統名義寄送電子郵件，企圖誘騙民眾回覆並進一步蒐集個資或進行詐騙。刑事局20日下午緊急澄清：相關郵件並非由總統府所發出，詐騙集團刻意營造合法聯繫管道的假象，取得收件人信任，呼籲國人務必提高警覺。

警方指出，該冒名郵件是在1月19日17時43分透過Gmail寄發：內容以「您好！我是賴清德」開頭，聲稱若有關於「公民發展」的問題可寄信至所謂「個人郵箱」，並表示「希望攜手為國家發展貢獻力量」，同時要求收件人先回信才能「繼續討論其他事情」。此類文字明顯為典型釣魚手法，目的在誘導民眾建立聯繫，後續再以各種話術進行詐騙或套取個人資料。

▲刑事局20日下午對詐團冒用總統賴情德名義散發釣魚電郵提出預警。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局強調，冒用總統名義寄送郵件已涉嫌觸犯《刑法》偽造文書等罪嫌，目前刑事局科技犯罪防制中心蒐集相關事證積極偵辦，並將通知網路平台及相關業者協助下架不法內容，阻斷詐騙訊息擴散。

警方呼籲，民眾若收到類似可疑郵件，應立即刪除，切勿點擊連結、下載附件或依指示操作；如已回覆或提供資料，應儘速變更帳密並留意帳戶異常情形。民眾可撥打「165反詐騙專線」諮詢，或檢具郵件畫面、寄件帳號等事證向轄區警察機關報案，以利追查。

刑事局表示，詐騙集團常利用社會矚目人士名義製造信任感，民眾應保持查證習慣，對來路不明的訊息「多一分警覺、少一分損失」，共同防堵詐騙危害。

台美對等關稅揭曉，行政院今（20日）召開成果說明記者會，行政院秘書長張惇涵表示，昨天鄭麗君副院長在機場時說了一句「兄弟」，這句兄弟的背後是一個談判代表背後的壓力，是台灣2300萬國人朋友的的生活，曾經有好幾個禮拜，在進行實體談判時，賴清德總統親自領軍召開會議，希望得到談最新的訊息，零時差的陪伴鄭麗君副院長跟談判團隊，但陪伴台灣團隊的只有賴總統給大家的宵夜，永遠都是燒餅加蔥蛋，以及一杯永和豆漿，如同鄭副院長所說，這不只是一整個團隊的努力，更是讓世界看見台灣、需要台灣，台灣會是世界民主供應鏈最可靠、最堅實的夥

