雷虎提告「控操縱股價」求償1億！Cheap反擊：不會因高額賠償退縮

▲Cheap發聲明回應。（圖／翻攝自Cheap臉書）



記者施怡妏／綜合報導

雷虎科技19日正式對網紅Cheap提起刑事告訴（含違反證交法等罪嫌）並求償新台幣1億元。網紅Cheap表示，雷虎指控他操控股價，但根本沒有做出任何貶低雷虎的行為，甚至在影片中還稱讚公司因軍工題材股價大漲，「我能操縱股價，我還在這邊發廢文？我是怎麼操縱，『向上操縱』？」

Cheap發正式聲明稿駁斥



[廣告]請繼續往下閱讀...

網紅Cheap在臉書發文，雷虎科技提起刑事告訴，指控他涉嫌操縱股價，求償新台幣1億元，他感到錯愕，影片中唯一提到雷虎的地方，就是稱讚公司因為軍工題材股價大漲，「還把雷虎畫得超帥」，結果被稱讚的人說「操縱股價」、「反對軍工國家隊」還要賠一億？ 「我是怎麼操縱，『向上操縱』？」

Cheap將應訴到底 「不會因高額求償而退縮」

他也發出聲明稿回應，影片內容皆有依據，並經公開資料查證，呼籲雷虎科技應仔細觀看影片第11分44秒處，「內容從未對於雷虎科技公司未有任何負面之評論，然而雷虎科技公司仍堅持將莫須有之罪名加諸於本人之上」。

他指出，雷虎科技公司發表之聲明，不僅對於影片內容以穿鑿附會之方式解釋，更企圖操作輿論讓他扣上「反對軍工產業國造」之叛國形象，此行為已嚴重侵害他及頻道之名譽及商譽。

他強調，對雷虎科技公司所提出之民、刑事訴訟絕不畏懼，更不會因雷虎科技公司之高額求償或濫告證券交易法即退縮，雷虎科技公司既選擇以司法處理，一定會積極應訴，一切交由司法定奪。

Cheap聲明稿全文：

據媒體報導，雷虎科技公司對本人提起刑事告訴並求償新臺幣一億元，然而本人對於雷虎科技公司因影片內容不符合公司之期待，即動輒以刑事告訴、高額民事求償之方式恫嚇自媒體影片創作者之言論自由，並再將「嚇阻假新聞氾濫」美化包裝為要求創作者噤聲之藉口，對此實深感遺憾。



本人再次強調影片內容均有所依據，並經過大量之公開資訊進行合理查證，並請雷虎科技公司再次並仔細觀看影片11分44秒開始處。



本人對於雷虎科技公司之敘述略為「雷虎科技公司之軍工題材帶動雷虎生技公司股價上漲」，可見影片內容從未對於雷虎科技公司未有任何負面之評論，然而雷虎科技公司仍堅持將莫須有之罪名加諸於本人之上，正所謂「此地無銀三百兩」，雷虎科技公司究竟欲透過訴訟達到何目的實令人費解。



更何況，雷虎科技公司發表之聲明不僅對於影片內容以穿鑿附會之方式解釋，更企圖操作輿論將本人扣上「反對軍工產業國造」之叛國形象，此行為已嚴重侵害本人及頻道之名譽及商譽。



因此，本人對雷虎科技公司所提出之民、刑事訴訟絕不畏懼，更不會因雷虎科技公司之高額求償或濫告證券交易法即退縮，雷虎科技公司既選擇以司法處理，本人必會積極應訴，一切交由司法定奪。