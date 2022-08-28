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非洲象阿里衰中槍！寵物政策互槓　黃捷轟柯志恩：臉皮比大象厚

▲黃捷砲轟柯志恩，臉皮比大象阿里還厚。（圖／記者賴文萱攝、壽山動物園提供、記者賴文萱翻攝）

▲黃捷砲轟柯志恩，臉皮比大象阿里還厚。（圖／記者賴文萱攝、壽山動物園提供、記者賴文萱翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

國民黨高雄市長參選人柯志恩日前提出寵物政策，遭市議員黃捷指控抄襲她在2021年召開公聽會提出建議；不過柯志恩還原38頁會議記錄，質疑黃捷才是收割會議上學者專家的政見，且她的政見明確指出參考「動督盟」。黃捷重砲再回批柯，偷懶收割現成成果還這麼大聲，「臉皮簡直比我們壽山動物園的大象阿里還厚」。

高雄市議員黃捷昨(27日)指控，看到柯志恩發表寵物政策，頓時覺得眼熟，原來從問題現況到政策建議全都是抄她的公聽會內容。不過柯志恩團隊反擊，認為黃捷議員似乎覺得開了場公聽會，就可以把學者專家、動保團體所動保政策納為己有。

黃捷昨晚又回嗆，柯志恩的幕僚團隊懂得見賢思齊，值得鼓勵，但收割她的成果被抓包就見笑轉生氣，只是更顯心虛而已。

▲柯志恩於國際狗狗日提出4項寵物政見。（圖／記者翻攝自柯志恩臉書）

▲柯志恩於國際狗狗日提出4項寵物政見。（圖／記者翻攝自柯志恩臉書）

柯志恩今(28日)早又怒嗆黃捷「不要自我貼金」，她強調，黃捷議員不應該收割動保團體和學者專家的政見，把動保前輩的智慧結晶占為己有。事實上，我政見文字上，就明確指出參考「動督盟」。

柯志恩說，可以理解黃捷議員因為選舉想蹭話題、搏版面，但收割動保團體的心血，只開過一場公聽會就把別人推動多年的動保理念據為己有，把公共利益變成個人利益，還大言不慚的說都是「她的政策」，這種做法實令人無法苟同。

▲黃捷怒控柯志恩提出的寵物政見是抄襲她的政績。（圖／翻攝自黃捷臉書）

▲黃捷怒控柯志恩提出的寵物政見是抄襲她的政績。（圖／翻攝自黃捷臉書）

黃捷今日再度重砲反擊，稱昨天她已經稱讚柯志恩懂得見賢思齊、給她台階下了，居然還不罷手，硬拗到現在？柯志恩如果這麼關心動保議題，怎麼不自己開公聽會？連一場公聽會都沒開過，偷懶收割現成成果還這麼大聲，如此厚顏無恥，臉皮簡直比我們壽山動物園的大象阿里還厚。

黃捷說，柯志恩提出的這些問題和建議，她和市府早已共同在推動。她也要對柯志恩喊話：「還有90天，希望柯志恩團隊能夠加把勁，雖然政見被她抓包，但不要因此喪氣，繼續努力，拿出真材實料的政策。」

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