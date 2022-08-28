鄭寶清參選桃園市長　呂秀蓮：黨派不重要，選人才重要

▲呂秀蓮今天下午接受媒體聯訪。（圖／記者呂晏慈攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨籍前立委鄭寶清27日晚間宣布參選桃園市長，讓桃園選戰成為「四腳督」局面。前副總統呂秀蓮28日受訪說，這次各黨對於市長提名完全違背民主初選機制，她要表達遺憾，桃園市民很聰明，會超越黨派意識選擇好領導人；她補充，與其關心選舉，候選人應該承諾一起投資和平，避免戰爭。

呂秀蓮今天下午出席「台灣和平公義社」成立大會，拋出明年入社人數達到千人的目標，訴求台灣和平，盼主政者避免戰爭。此外，呂秀蓮在席間接受媒體聯訪時，被問及鄭寶清宣布參選桃園市長一事，她說，台灣和平公義社不介入選舉，不過，她當過桃園縣長，桃園是國門之都，下任市長一定要具有國際觀，知道如何讓桃園市取代香港，成為東方新明珠。

呂秀蓮直言，桃園市民非常聰明，知道如何超越黨派意識，選擇可以把桃園帶向國門之都的候選人，然而，「這次桃園各黨對縣市長的提名，完全違背民主的黨內初選機制，我要大膽地表達遺憾」，她強調，黨派不重要，選人才重要，桃園需要一個超越黨派意識的好領導人。

呂秀蓮話鋒一轉又說，如果台灣有戰爭，誰當縣市長都不重要，台灣已經在戰爭邊緣，執政黨要虛心避免戰爭，呼籲民眾不要選用選舉挑起兩岸緊張的候選人，因為兩岸絕對沒有血海深仇要大動干戈，應該維護台灣和平。

媒體追問，政府在兩岸政策出了什麼問題？呂秀蓮直言，出了太大問題，「我們何必要選邊站？」現在中國、美國爭霸把台灣捲進去，主政者應該掙脫這個漩渦，而不是被捲進去；她說，今年8月10日北京發布「台灣問題與新時代中國統一事業」白皮書，當時她為台灣發聲，強調台灣絕對不做第二個烏克蘭，這才是大家要關心的，希望所有候選人承諾，一起投資和平，避免戰爭。