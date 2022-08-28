4大社團後援會千人力挺　陳時中：腰桿挺直讓世界看到台灣

▲陳時中出席4大社團後援會成立大會。（圖／陳時中競選辦公室提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

迎戰年底首都選戰，民進黨台北市長參選人陳時中持續組織百工百業後援會，凝聚社會力。陳時中28日下午出席4大社團後援會成立大會，破千名扶輪之友、青商之友、同濟之友、獅子會社友搖旗吶喊力挺，展現團結氣勢，陳致詞時稱，台灣現在的處境艱難，面對對岸打壓，國內還有人配合演出，台北要腰桿挺直，讓世界看到台灣。

陳時中今天下午前往大直萬豪酒店，出席扶輪之友、青商之友、同濟之友、獅子會等4大社團後援會成立大會，陳時中競選主委陳建仁、內政部長徐國勇、全國小英之友會總會長顏志發、扶輪之友會總會長陳茂仁、獅子會總會長丁其源、青商會副總會長許翔閎、同濟會榮譽總會長廖吉男等人均與會。

陳時中致詞時表示，台灣現在的處境很艱苦，對岸極盡能力打壓，國內還有人配合演出，這智慧實在不夠，不是說一定要張牙吳爪跟人對罵，但台北要腰桿挺直，冷靜面對事情、堅定不退縮，因此，做城市外交讓世界看到台北，是一件很重要的事，前兩天他跟長期在台的外國朋友請益，本來想說會聽到「台北做得很好」的評語，但會談下來發現還是有很多問題，台北要做一個有競爭力的城市，必然要對國際友人更友善。

陳時中說，現在市政府做得好的政策，自己上任後也會加快加碼，不會只因為要彰顯自己的風格而砍掉，「我絕對不會做這樣的事情」，好的事情一定會被延續。

此外，陳建仁致詞時說，過去陳時中當防疫指揮官，沒日沒夜打拚，帶領疫情指揮中心把疫情控制很好，現在要給陳時中支持，讓陳時中當選；徐國勇表示，台北市停滯很久了，上次大進步是陳水扁當選台北市長的時候，當時台北市的改變也影響了全台灣發展，「首都的發展是可以改變國家的」。