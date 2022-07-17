叫冷氣師傅到府檢修拒付車馬費　她報警嗆「這是私人空間請離開」

▲冷氣師傅到府維修，機器已經拆開檢查了，對方最後決定不修但是也不支付車馬費，甚至報警趕人，行徑超離譜。（翻攝爆料公社）

圖文／鏡週刊

夏天是冷氣師傅最忙的時候，到府維修或者安裝的行程排滿滿的，一般來說，只要有出工不管有沒有維修或施工，至少都是要付車馬費，畢竟師傅來一趟也是花了時間與油錢，還占了人家一個出工的時段，通常客人也都會表示理解並支付，不過就有一個女客人把奧客技能發揮到極致，不但不肯付錢，還報警趕人，離譜行徑讓冷氣師傅氣得直接上網爆料。

網友在「爆料公社」發文表示，自己是冷氣師傅，到府維修卻遇上一個「把奧客無敵模式整個拉滿」的消費者，客人預約的時候說是冷氣滴水要查修，師傅到場，機器也拆開檢查了，報價後又一直討價還價，師傅也答應了，最後又突然說「因為房東沒有接電話沒辦法做」，師傅當下雖然傻眼不過也能體諒，僅表示那就照行情先收個車馬費500，等房東確定好再約施工，這500元車馬費到時候會從施工費用扣除。

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▲師傅到府後有把機器拆開查看。（翻攝爆料公社）

原PO補充說明，就像機車行只要拆開車體，就會收取一筆費用，不管要不要換零件或者維修都會收，畢竟沒理由讓師傅做白工，何況他們還是到府，時間跟油錢的成本都自付，收個車馬費很合理，多數客人也都能體諒並付清。

沒想到這位女客人當場翻臉，堅持師傅到府只是檢查，沒有修理機器，因此收錢是不合理的，拒絕付清這500元車馬費，接著竟然直接打110報警。警察到場後也說師傅出工收車馬費很合理，這位女客人就另闢戰場，開始瞎扯「這是私人空間，冷氣師傅必須出去」，讓原PO在一旁聽得一肚子火：「打110就有專人來趕人484？」

貼文一曝光，網友紛紛痛批這位女客人太扯了「人不要臉天下無敵」「出工就是要收錢啊，有本事自己拆下來扛去水電行囉」「窮到臉都不要了」「這種人有必要讓全台各行各業的師傅知道，拒絕服務」。

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