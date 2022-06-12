童年幾歲宣告結束？　專家：現代人「40歲才真正長大」

▲專家表示，現代人要到40歲才會真正結束童年。（圖／CFP）

圖文／CTWANT

普遍認為，一個人的童年應是在畢業離開學校，或者找到工作進入社會便宣告結束；但英國倫敦大學學院人類學家哈賽特（Brenna Hassett）卻指出，所謂童年時光就是人類不需擔憂外在事物的時間，因此當人們開始將本身所擁有的資源用在他人身上，例如成為父母，承擔起經濟和照顧的責任時，才會正式進入成年期。

根據《Dailymail》報導，哈賽特認為，漫長的童年期可能有助於人類祖先與尼安德塔人的競爭，因為年輕人與成年人相處時間愈多，愈能學習如何在嚴苛環境中生存；但現代有許多40歲左右的成年人依然和父母同住，依靠親人生活，「我們正在延長我們的童年，我們的童年期之長，有如可以活到300歲的物種。如果要與其他物種相比，童年期跟我們同樣漫長的是鯨魚。」

哈賽特以動物舉例說明，「黑猩猩會有一、兩年青春期，牠們可能會達到性成熟，然後在幾年後生下孩子，那時牠們已經做好社交準備。這是我們所知道社會性最複雜的動物，牠們需要一兩年的時間，而我們卻需要十年、二十甚至三十年。」

此外，哈賽特也提及「祖母假說」指出，女性進入更年期是為了協助撫養孫輩，當女子停止生育後就能投入自己的時間和資源，協助子女育養兒孫，「鯨魚也會做類似的事情。」

延伸閱讀

▸ 高鐵站停車場2屍4命血案⋯凶嫌疑持法器「金剛杵」殺人 死者頭骨幾乎碎裂

▸ 42歲女肚子痛竟檢查出懷孕 醫告訴她「寶寶踢掉避孕器」崩潰

▸ 雨衣從5樓掉到2樓…她求消防員幫撿遭拒 怒嗆「坐辦公室吹冷氣」被嗆爆

【你可能也想看】

►爸媽疫情回不了家 13歲少年獨居66天「還把貓狗都養胖了」

►散步被愛犬輕推 飼主驚覺怪怪的「下秒懂了」：我永遠感激不盡

►挖出30年藥酒…「逾3種毒蛇」塞爆玻璃甕 內行見這幕嚇：還活著

►海邊揀起超迷你小章魚 網一看驚呼「快扔回去」…1隻可毒死26人

►心疼受凍帶回駐紮地！小黑汪陪站崗低吼陌生人 烏東士兵讚敏銳

►公獅搶小孩食物…母獅氣炸包圍「咬掉一顆蛋蛋」 牠痛到四腳朝天

►網購金魚悲劇了！她收一袋大冰塊 「只有1隻」堅強存活

►立石雕像追思！「茶茶」晚安不痛了 他分享救援歷程全場淚崩

►癌末老拉拉瞇眼趴「獨輪推車」登山 主人淚吻：最後一次冒險