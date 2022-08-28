林姿妙涉貪恐拖累選情　「換將說」藍參選人持兩派態度

記者羅婉庭／台北報導

宜蘭縣長林姿妙涉嫌貪污，遭宜蘭地檢署依《貪污治罪條例》、《洗錢防制法》等起訴。林姿妙今（28）日出席國民黨全國黨代表大會，但不願接受媒體訪問，僅在離場上車前說了句「勇敢起飛，敬好宜蘭」。





▲宜蘭縣長林姿妙出席國民黨全代會。（圖／記者李毓康攝）

林姿妙遭起訴後仍照舊出席國民黨全代會，也成為現場的焦點，不過，對於媒體的疑問，林姿妙則不願正面回應，幕僚僅簡單回覆「都已經說明過了」。對於陣前換將的說法，國民黨高雄市長參選人柯志恩指出，全案已經進入司法程序，在司法沒有定讞前，每個候選人都應該為自己的清白與權益做最後的努力，對換人說則持保留態度。

國民黨台北市長參選人蔣萬安受訪時則說，尊重司法判決，起訴之後還要經過審判程序，希望司法能查明清楚。國民黨桃園市長參選人張善政也認為，司法正在處理，就尊重司法。

同時，新北市長侯友宜表示，只要大家努力，為市民好好的做事情，提出好的政見，努力的讓市民能過安居樂業的好生活，都一起努力好好拚市政。雲林縣長張麗善也力挺林姿妙，強調司法是正義最後一到防線，尊重司法，希望司法能夠秉公處理，相信絕對能還林姿妙一個清白。

台南市長參選人謝龍介則表示，人民睜大眼睛在看，執政的政府用司法當工具搜索了4次，沒有找到具體證據，但已經起訴，就交給法院做裁決，在選舉的過程當中，林姿妙也會窮盡洪荒之力，跟縣民訴說她的清白。





▲林姿妙出席國民黨全國黨代表大會。（圖／記者黃國霖攝）