他全代會上提「2異見」洗臉朱立倫　現場4度掌聲響起

▲朱立倫28日出席國民黨全代會。（圖／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨28日召開第21屆第二次全國代表大會（全代會），黨祕書長黃健庭會中進行黨務成果報告。不過，國民黨新北市黨代表陳政峰卻在發言時，以「中常委選制」及青年加成機制，洗臉黃健庭與黨主席朱立倫，引發如雷掌聲。

黃健庭28日在全代會進行黨務成果報告時，指出經中常會通過黨章第21條及第22條修正草案，將選任常委的名額由29人降至15人；主席得指定常委，並由其中保障青年與原住民等席次；常委總席次不超過25人，且必須過半具有公職身分。

在青年人才培育上，黃健庭則指，中常會通過「111 年直轄市議員選舉候選人提名特別辦法」，大幅提高青年及新人參與黨內 初選民調之加權比例，最高可加權至百分之百，以暢通黨內青年及 新人參政管道。這次九合一選舉，本黨共有287名年輕人爭取參選，最後徵召及提名151名，這些青年才俊都是未來的希望。

但陳政峰一上台發言，就開門見山要對黃健庭的報告事項提出異見。陳政峰表示，中常委改革上，黨要求民意代表要二分之一，但在座的中常委且具民意代表身分的只有立委吳怡玎、謝衣鳯；民意代表出席率受公務影響，所以要求二分之一的話，基本上中常會流會機率非常高。

陳政峰也說，中常委名額中，主席得提名10名，常委選舉則選出15人，但任何一個民主國家，都不可能有這麼高比例是由主席決定，「我們不是帝制」，而是一個民主政黨。當陳政峰講到這時，現場掌聲響起。

陳政峰繼續說，今天中華民國立法院有113席立委，民進黨再傲慢，也不敢把不分區立委比例超過三分之一，但國民黨的中常委選制遠遠超越三分之一，違背民主原則，以後大家不用選，只要拍主席屁股就好，因此該提案絕不能通過。此時，現場再次掌聲響起。

陳政峰認為，如果中常委得二分之一，就要有但書，只要出席率連續兩次不到，就讓備取的上來，不然中常會變成殼子，畢竟所有案子都是在中常會通過的，中常會是國民黨的根本。

接著，陳政峰談及青年參選加成100％的比例原則。陳政峰說，該原則只保障議員，但為什麼里長不行？以新北為例，新北市長侯友宜做這麼好，但願意掛國民黨選里長的不到四分之一，這樣對嗎？為什麼不開放年輕人加成去選里長，或其他民意代表，甚至是市長，可以嗎？國民黨不能去忽略在基層辛辛苦苦經營的人的實力。現場第三度響起掌聲。

陳政峰又說，他支持年輕人，但所有里長以上的選舉都有青年加成，包括黨主席，未來40歲以下都加成。陳政峰語畢，現場第四度響起如雷掌聲。