　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

藤山步道傳持刀恐嚇「再不走就砍你」　民眾嚇壞：要去收驚！

▲彰化知名藤山步道驚傳持刀恐嚇 。（資料圖／縣府提供）

▲彰化知名藤山步道驚傳南投交界有民眾持刀恐嚇 。（資料圖／縣府提供）

記者唐詠絮、高堂堯／彰化、南投連線報導

彰化員林市熱門的藤山步道近日傳出一起驚悚事件！一名網友在臉書社群「員林人大小事」發文表示，其母親與友人於步道健行時，竟遭一名從路旁民宅突然衝出的女子持刀恐嚇，對方更出言威脅「再不走我就要砍你！」所幸屋內另有家人及時將持刀者壓制帶回，才未釀成傷害。該貼文引發民眾對登山安全的擔憂，經員林警方查證，事發地點為南投縣境內，將加強周邊步道巡邏，維護民眾安全。

根據原po描述，事件發生在19日上午，當時媽媽與兩名友人一同前往藤山步道爬山，行走間，一名女子突然從步道旁的屋子裡持刀走出，並對著她們大聲恐嚇「再不走我就要砍你！」突如其來的攻擊性行為讓當事人媽媽瞬間嚇到腦袋空白，幾乎要拔腿逃跑。千鈞一髮之際，屋內一名疑似家屬的阿伯衝出，將持刀女子壓制並帶回屋內，現場危機才告解除。

▲彰化知名藤山步道驚傳持刀恐嚇 。（資料圖／縣府提供）

▲彰化南投知名藤山步道驚傳持刀恐嚇 。（資料圖／縣府提供）

由於原po媽媽直到傍晚返家後才告知這起驚魂事件，且當下因過於慌張並未立即報警處理，僅自認「可能需要去收驚」。對此，發文網友感到十分憂心，並認為若自己在場，一定會立刻逃跑並報警處理。她在文中也特別提醒所有民眾，無論前往何處都應保持警惕、提高危機意識，並希望近期計畫前往藤山步道一帶的民眾能多加留意周遭環境。

此貼文迅速引起地方關注與討論，員林警方獲悉後主動進行查證，初步確認網友所述事件地點，實際上位於與員林相鄰的南投縣境內，南投警方20日上午10時許接獲貼文者致電鳳鳴派出所報案，員警接獲民眾報案後，立即通報南投市衛生所，惟因通報當下，該民已無自傷、傷人之虞，故未派員前往協助評估；後續已由員警前往該民住所向該民及家屬實施告誡。

▲彰化知名藤山步道驚傳持刀恐嚇 。（資料圖／縣府提供）

另一方面，員林警分局為確保民眾安全、預防類似事件發生，已立即協調並加強對藤山步道及周邊聯外道路的巡邏，讓登山健行的民眾能更加安心。

員林警方也呼籲，民眾於步道或山區活動時，應盡量結伴同行，並留意身旁人車動靜。若萬一遭遇類似暴力威脅或任何緊急狀況，務必保持冷靜，在確保自身安全後，第一時間撥打110報警，由警方介入處理，才能有效制止不法並維護公共安全。

▲彰化知名藤山步道驚傳持刀恐嚇 。（資料圖／縣府提供）

▲彰化知名藤山步道驚傳南投交界有民眾持刀恐嚇 。（資料圖／縣府提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
460 1 1372 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／黃國昌等6立委確定請辭
經典賽秘密武器曝光！　精準控制已投入使用
快訊／2台灣遊客失聯　火山口北側「疑似發現機體殘骸」
逆子課金打電玩！拿母給的錢買刀　冷血到令人毛骨悚然
快訊／賴清德不出席彈劾聽證會　32朝野立委將獨自撐場
蔥油餅夫妻死狀悽慘！逆子「剁豬肉式」亂刀狂砍　集中頭部刀刀見
快訊／雙屍命案　母女雙亡
馬克宏拒入和平理事會　川普威脅「課200%關稅」還酸：他快下
Threads正妹揪夜唱！台中男赴約驚見「屠龍騎士」崩潰：脫

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

花蓮縣新任警察局長范織坤上任　徐榛蔚盼持續打詐落實春安

彰化警察局長上任！刑事專才陳世煌接棒　首要任務打擊詐騙

投資失利欠債800萬！女保險員「偽造保險單」　狂詐1500萬遭起訴

懷疑學生偷抄聯絡簿！全班面前公審逼問　國中師判賠3萬9

快訊／台南驚險車禍！拖板車輾壓機車　騎士右腿慘卡輪下

快訊／2週沒見到人！里長急報警破門　高雄母女檔倒臥屋內死亡

逆子成天打電玩！拿母給的錢買刀弒雙親　冷血到令人毛骨悚然

蔥油餅夫妻死狀悽慘！逆子「剁豬肉式」亂刀狂砍　集中頭部刀刀見骨

主播涉國安法遭羈押！換法官才同意搜索　桃園市調查處回應了

超噁！士官搭新馬輪回台「偷女客鞋射精」　毀損罪被起訴

A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD

蘆洲夫妻遭砍10多刀慘死　弒親兒認「從小被打罵到大」早就想殺人

高市早苗宣布23日解散眾議院　再提「台灣有事」

蘆洲蔥油餅夫妻慘死！兒狂砍37刀放血流乾　警抓到人了

阿翰曝和婁峻碩關係「激動摔倒XD」　鄭伊健「超愛悠遊卡」騎YouBike逛街

蘆洲蔥油餅夫妻慘死客廳血泊　37刀狠弒雙親！母親頭都凹了　啃老毒蟲正面曝光

虎斑哥「喜當爸」被貓弟狂吸奶　瞇眼開肚發出呼嚕聲超享受XD

西班牙高鐵對撞上修至39死！列車4天前才檢查　筆直路段竟脫軌

美短貓睡覺變「直挺挺海參」　超長一條趴床上還記得收手手

大白熊犬剪指甲超乖不反抗　淡定交出手手：這有什麼難的

花蓮縣新任警察局長范織坤上任　徐榛蔚盼持續打詐落實春安

彰化警察局長上任！刑事專才陳世煌接棒　首要任務打擊詐騙

投資失利欠債800萬！女保險員「偽造保險單」　狂詐1500萬遭起訴

懷疑學生偷抄聯絡簿！全班面前公審逼問　國中師判賠3萬9

快訊／台南驚險車禍！拖板車輾壓機車　騎士右腿慘卡輪下

快訊／2週沒見到人！里長急報警破門　高雄母女檔倒臥屋內死亡

逆子成天打電玩！拿母給的錢買刀弒雙親　冷血到令人毛骨悚然

蔥油餅夫妻死狀悽慘！逆子「剁豬肉式」亂刀狂砍　集中頭部刀刀見骨

主播涉國安法遭羈押！換法官才同意搜索　桃園市調查處回應了

超噁！士官搭新馬輪回台「偷女客鞋射精」　毀損罪被起訴

快訊／運動部批SBL賽事誠信、場地安全疑慮　中華籃協4點聲明回應

大聯盟名記者點名！林詩翔銷魂變速球「讓人想起霍夫曼」

動力火車尾牙狂唱30場！　「吸金破7千萬」加碼老婆紅包：我的就是她的

肯德基原味蛋撻「超極酥」上市　感謝回饋「蛋撻買一送一」個人餐享1元蛋撻

黃國昌、黃珊珊6白委確定請辭　韓國瑜：即使離開但情誼長長久久

南科營收衝2.26兆創新高　周邊預售買氣「腰斬再腰斬」

冬天常做的3個美肌地雷！洗太熱、只補霜都是錯

西門子宣布收購ASTER　強化PCB設計測試整合能力

2026出國趨勢「天數短、次數多」！首選日本歐洲　東南亞團式微

台東縣消防局新進消防人員就位　職前講習先登場

李多慧化身8＋9 ！？　男友視角約會超心動

社會熱門新聞

獨／夫妻25元蔥油餅養大逆子卻慘死！　侄曝嫌月拿4萬

蘆洲夫妻慘死　兒認被打罵到大早想殺人

前最美檢座曝「要帶入棺材的秘密」

即／趙少康大罷免2度亮票喊失誤！　一審判決結果出爐

蔥油餅夫妻雙亡「永久歇業」　網刷一排道不捨

刀刀見骨！高大成揭「父母滿手傷」原因

林宸佑被聲押馬上乖乖　直播抖內金流藏玄機

逆子逃亡45小時只剩587元　雙親滿地鮮血揭他鬼扯供詞

控男性侵等不及判決　女撂人囚男遭判6月

趙少康大罷免「亮票」遭求處重刑　一審今早宣判

即／逆子「37刀弒親」移送新北檢！親友敲窗怒吼：出來垃圾

基隆男車站遭列車撞擊　卡車底身亡

警扮老司機直擊包廂　5爆乳妹骰輸脫光

他嫌每月5千零用錢太少　竟狠殺父母

更多熱門

相關新聞

前教官未獲聘校安　造謠瘋傳判賠16萬

前教官未獲聘校安　造謠瘋傳判賠16萬

彰化一所高職前教官化名「阿寶」，因不滿未能於退休後獲聘為校安人員，懷疑時任主任教官「大雄」從中作梗，竟在多個通訊平台及教育部信箱，散布影射其與另一名已婚女教官有「不當男女關係」的圖文，又被「大華」轉發到各大社群，大雄認為名譽受損，向2人提出民事賠償，法院審理，認定被告行為已構成侵權，2人共應賠償24萬元，全案可上訴。

彰化左轉車與公車猛撞！旋轉180度驚險畫面曝

彰化左轉車與公車猛撞！旋轉180度驚險畫面曝

彰化推皮蛇疫苗自費省萬元　民眾寒夜排隊

彰化推皮蛇疫苗自費省萬元　民眾寒夜排隊

彰化濁水溪沿岸1周10起雜草火警　消防疲於奔命

彰化濁水溪沿岸1周10起雜草火警　消防疲於奔命

彰化花壇1/23深夜「送肉粽」　出海口不明確惹議

彰化花壇1/23深夜「送肉粽」　出海口不明確惹議

關鍵字：

彰化藤山步道南投員林恐嚇威脅

讀者迴響

熱門新聞

獨／曹西平遺產超前部署！　三重48坪房2年前「便宜賣」吳男

插畫家蓋彼發「詭異動畫」　脫褲開腿讓粉絲不安

24歲正妹大方認「有2個老公」　3人行生活曝

獨／夫妻25元蔥油餅養大逆子卻慘死！　侄曝嫌月拿4萬

長子：貝克漢一家全是演的

阿伯買好市多大披薩！下秒目睹「1人載法騎回家」

開幕不到2年！海線百坪牛排館突歇業　在地：吃一次嚇到

今「大寒」！　4生肖翻身起飛

即／阿蘇火山直升機失聯　機上載2台灣乘客

他遇亞馬遜部落　2.1M巨箭射穿胸腹

大寒「陰邪之日」　6禁忌一次看

被RAIN點名「為什麼不跳？」聽障粉絲還原真相　天王親回

台美關稅最後談判！　3產品類別曝光

低軌衛星飆股金寶、兆赫明起「抓去關」　上市櫃5檔處置股一文看

結婚19年才知老公是親哥！她崩潰「我非常愛他」

更多

最夯影音

更多
A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD

A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD
蘆洲夫妻遭砍10多刀慘死　弒親兒認「從小被打罵到大」早就想殺人

蘆洲夫妻遭砍10多刀慘死　弒親兒認「從小被打罵到大」早就想殺人

高市早苗宣布23日解散眾議院　再提「台灣有事」

高市早苗宣布23日解散眾議院　再提「台灣有事」

蘆洲蔥油餅夫妻慘死！兒狂砍37刀放血流乾　警抓到人了

蘆洲蔥油餅夫妻慘死！兒狂砍37刀放血流乾　警抓到人了

阿翰曝和婁峻碩關係「激動摔倒XD」　鄭伊健「超愛悠遊卡」騎YouBike逛街

阿翰曝和婁峻碩關係「激動摔倒XD」　鄭伊健「超愛悠遊卡」騎YouBike逛街

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面