藤山步道傳持刀恐嚇「再不走就砍你」　民眾嚇壞：要去收驚！

▲彰化知名藤山步道驚傳南投交界有民眾持刀恐嚇 。（資料圖／縣府提供）

記者唐詠絮、高堂堯／彰化、南投連線報導

彰化員林市熱門的藤山步道近日傳出一起驚悚事件！一名網友在臉書社群「員林人大小事」發文表示，其母親與友人於步道健行時，竟遭一名從路旁民宅突然衝出的女子持刀恐嚇，對方更出言威脅「再不走我就要砍你！」所幸屋內另有家人及時將持刀者壓制帶回，才未釀成傷害。該貼文引發民眾對登山安全的擔憂，經員林警方查證，事發地點為南投縣境內，將加強周邊步道巡邏，維護民眾安全。

根據原po描述，事件發生在19日上午，當時媽媽與兩名友人一同前往藤山步道爬山，行走間，一名女子突然從步道旁的屋子裡持刀走出，並對著她們大聲恐嚇「再不走我就要砍你！」突如其來的攻擊性行為讓當事人媽媽瞬間嚇到腦袋空白，幾乎要拔腿逃跑。千鈞一髮之際，屋內一名疑似家屬的阿伯衝出，將持刀女子壓制並帶回屋內，現場危機才告解除。

由於原po媽媽直到傍晚返家後才告知這起驚魂事件，且當下因過於慌張並未立即報警處理，僅自認「可能需要去收驚」。對此，發文網友感到十分憂心，並認為若自己在場，一定會立刻逃跑並報警處理。她在文中也特別提醒所有民眾，無論前往何處都應保持警惕、提高危機意識，並希望近期計畫前往藤山步道一帶的民眾能多加留意周遭環境。

此貼文迅速引起地方關注與討論，員林警方獲悉後主動進行查證，初步確認網友所述事件地點，實際上位於與員林相鄰的南投縣境內，南投警方20日上午10時許接獲貼文者致電鳳鳴派出所報案，員警接獲民眾報案後，立即通報南投市衛生所，惟因通報當下，該民已無自傷、傷人之虞，故未派員前往協助評估；後續已由員警前往該民住所向該民及家屬實施告誡。

另一方面，員林警分局為確保民眾安全、預防類似事件發生，已立即協調並加強對藤山步道及周邊聯外道路的巡邏，讓登山健行的民眾能更加安心。

員林警方也呼籲，民眾於步道或山區活動時，應盡量結伴同行，並留意身旁人車動靜。若萬一遭遇類似暴力威脅或任何緊急狀況，務必保持冷靜，在確保自身安全後，第一時間撥打110報警，由警方介入處理，才能有效制止不法並維護公共安全。

