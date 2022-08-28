許淑華稱「對論文有絕對信心」不退選　她再曝關鍵證據打臉

圖文／鏡週刊

國民黨南投縣長參選人、立委許淑華遭爆論文抄襲爭議，許日前受訪表示，她對自己的論文有絕對的信心，因此沒有退選的問題。但揭發她論文抄襲的高雄市左營、楠梓議員參選人吳佩蓉再度拿出關鍵證據，指許淑華的碩士論文抄襲前下屬謝百傑發表在《研習論壇》的月刊文章，更侵害了行政院人事行政總處的著作權，呼籲行政院提告求償。

吳佩蓉指出，南投市公所前職員謝百傑在今年8月1日發聲明稱，他將報考博士班用、且未發表的〈公民社會與地方文化產業發展之研究-以南投縣茶藝文化為例〉一文，提供給許淑華參考；但經查，謝早已將這篇同名文章，在2008年11月投稿，並獲刊登於行政院人事行政總處的《研習論壇》月刊第95期，比許淑華的碩論完成日還早了7個月。

換言之，許淑華的碩論，幾乎是中央大學碩士生黃中元2008年10月發表的〈公民社會與地方文化產業發展之研究—以南投縣茶業文化產業為例〉、謝百傑2008年11月投稿至《研習論壇》的〈公民社會與地方文化產業發展之研究—以南投縣茶藝文化為例〉，與2009年1月南投市公所研究報告〈從政府治理談文化創意產業的發展—以南投市產業文化推廣為例〉等三篇文章所拼湊而成。

吳佩蓉認為，經過比對，許淑華的碩士論文確實有許多段落直接複製貼上謝百傑投稿至《研習論壇》的文章，且未註明出處，明顯有抄襲之嫌，許淑華也未註明引用出處，亦即，許不僅涉嫌抄襲謝的文章、也不具原創性，更侵害了行政院人事行政總處的著作財產權，呼籲這2個公家機關，應依法向許淑華和謝百傑提告求償。

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