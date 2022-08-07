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大陸 大陸焦點 特派現場

大陸制裁再出招　貨物有「繁體字、MIT」海關全扣留

大陸、台灣貿易依存度高，因此大陸若想制裁台灣時，常會在海關做文章。（圖／張文玠攝）

▲大陸、台灣貿易依存度高，因此大陸若想制裁台灣時，常會在海關做文章。（圖／張文玠攝）

圖文／CTWANT

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）將結束亞太出訪行程，但大陸的實彈軍演還未結束，物流市場又傳出，接到貨運公司通知，如果進出口報關單據出現R.O.C、台灣、中華民國，大陸海關就會直接扣貨。

大陸與台灣在2021年的貿易依存度為42.3%，雙方往來金額相當龐大，台灣對大陸的貿易順差達到1,716億美元（約新台幣5.11兆元），一直到今年大陸仍是台灣最大的出口市場。

而美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台影起大陸當局不滿，除了宣布為期4天的實彈軍演，同時也祭出若干制裁辦法，5日又傳出報關業者接獲大陸貨運公司通知，無論貿易國、運抵國是台灣的話，報關單據只要出現R.O.C，海關就會直接扣貨，若外包裝、外箱如果是繁體字或者出現Made in Taiwan也會直接扣貨。

事實上早在2015年時就有類似的規定，只要兩岸關係有風吹草動，該通知就會不斷地發送，就連美中貿易戰時也曾出現。

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