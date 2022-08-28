快訊／柯文哲政見跳票？　陳時中端政策牛肉：興建社宅達4萬戶

▲陳時中今天上午出席居住政策記者會。（圖／記者呂晏慈攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

台北市長選戰開打，藍綠白陣營端政策牛肉爭取選民支持。民進黨台北市長參選人陳時中28日公布居住政策，喊出興建4萬戶社會住宅、包租代管1.5萬戶、社宅租金調降10％、租金補貼每月加碼1500元等政見，盼藉此吸引年輕人回流，在台北市安居樂業，讓他們的居住成本降低，並使他們的生活更有餘裕，此外，也要讓高齡者在地老化，減低現在「租屋悲歌」的狀況。

陳時中今天宣布「台北安居1-2-3」政策主張，要藉此挺樂齡、撐青年、助弱勢，其中包括：第一，社會住宅4年達6％國際標準，直接興建達4萬戶，包租代管達1.5萬戶，政府包租民間住宅2000戶；第二，社會住宅租金調降10％，設籍台北市，租金補貼每月加碼1500元；第三，在關懷方面，透過蝸居家戶主動調查，全面改善居住條件，另對於租屋困難對象，政府介入協助，陪同看屋安頓，且也要推動老舊公寓增設電梯，專案輔導、補助提高。

學者專家代表、建築師崔懋森進一步說明，目標的4萬戶包括現在19444戶，加上中央與地方現已規劃的9021戶，未來4年地方與地方合作新增11535戶，新增社會住宅來源包括盤點市區低度使用公有土地興建，以及老舊公有廳舍結合社宅改建、公辦都更分回社宅等。

陳時中強調，近年台北市人口流失，台北市應該成為希望的城市，要讓年輕人、上了年紀的人都可樂齡宜居；居住政策不光只是錢的問題，錢不是萬能，但是錢也是很重要的因素。他說，租屋者多是買不起房的人，希望透過居住政策，讓年輕人拚事業也能夠更安心。

此外，崔懋森會中指出，台北市長柯文哲任內完成的社宅戶數與前任市長任內有落差；政策小組召集人管碧玲補充，外界很習慣「柯市府完成2萬戶社會住宅」的說法，但是依照決標日期計算，柯市府任內只有12337戶社宅，2019年之後不再興建社會住宅，是什麼原因？並批副市長黃珊珊就任之後，社宅是「刪了又刪」，為什麼她認為柯文哲選前承諾「5萬戶社宅」沒有跳票？

另對於包租代管社會住宅，崔懋森補充，台北市由市府與國家住都中心總計媒合5001戶，第1期的成效還不錯達1166戶，到第2、3期，六都中只有台北市退步，連續2期戶數都比基隆市還少。