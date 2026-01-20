阿富汗首都餐廳爆炸7死逾10傷　包含中國人1死1傷

Deadly blast rocks Kabul.

An explosion ripped through a hotel in Shahr-e-Naw, killing several and injuring many, Taliban officials confirm. Local reports say the blast struck outside a Chinese restaurant, plunging the area into chaos.#Afghanistan #Kabul pic.twitter.com/jv0NPfTxjG — Rizwan Shah (@rizwan_media) January 19, 2026

記者張靖榕／綜合報導

阿富汗緊急服務單位表示，首都喀布爾市中心一家中餐廳19日發生爆炸，造成至少7人喪生、10多人受傷，罹難者包括1名中國人，另有一名中國人重傷。

▲阿富汗一間中餐館發生爆炸。（圖／翻攝X，下同）



法新社報導，爆炸發生在喀布爾市沙赫爾諾區（Shahr-e-Naw）一條以花商聚集聞名的街道。事發後，記者在現場目擊多輛警車與救護車趕抵，周邊一度封鎖。

喀布爾警方發言人札德蘭（Khalid Zadran）表示，爆炸地點位於一家中國麵食餐廳，該餐廳主要服務中國穆斯林顧客。他在聲明中指出，「一名名為艾約布（Ayub）的中國穆斯林與6名阿富汗人罹難，另有多人受傷，爆炸發生在餐廳廚房附近。」札德蘭也補充，確切起因仍在調查中，他稍早曾誤指爆炸發生於一間飯店。

義大利非政府組織「緊急救援」（EMERGENCY）表示，其位於附近的醫院接收傷患，其中「7人送抵時已無生命跡象」，另有13人被送往外科部門治療。該組織駐阿富汗負責人說，傷者包括4名女性與1名孩童。

一名基於安全考量不願具名的花店老闆指出，爆炸約發生在下午3時30分，地點在他店面所在街道的另一端。他向法新社表示，在人來人往的街區聽到一聲「巨大爆炸聲」，現場氣氛瞬間陷入恐慌。「這是緊急情況，大家都很擔心自己的生命安全，我至少看到5名傷者。」