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陳時中、蔣萬安搶宗教票「王不見王」　姜太公壽宴擦肩比人氣

▲▼陳時中、蔣萬安搶宗教票，但「王不見王」兩人前後到場。（圖／姜太公道場提供）

▲陳時中、蔣萬安搶宗教票，但「王不見王」兩人前後到場。（圖／姜太公道場提供）

記者陶本和／台北報導

農曆八月三日適逢姜太公聖誕，陽明山姜太公道場27日舉辦姜太公暨北斗星君祝壽大典。民進黨台北市長參選人陳時中、國民黨參選人蔣萬安為爭取宗教界支持，都應邀出席，與許多政商名流及信眾前來祝賀姜太公生日快樂。

年底台北市長選戰呈現三強鼎立局面，為爭取宗教票源，陳時中與蔣萬安都在幕僚安排下，出席祝壽大典。道場主席羅世新說，兩位市長候選人都相當虔誠，相信兩人會受到姜太公庇佑。

不過，蔣萬安、陳時中兩人王不見王。陳時中先行到場與前副總統呂秀蓮、國民黨投資事業管理委員會前主委劉泰英等在內的眾多政商界人士共同主祭並致詞。至於稍晚到場的蔣萬安，除在道場安排下獻禮，也逐桌向信眾致意並合影。

▼陳時中、蔣萬安搶宗教票，但「王不見王」兩人前後到場。（圖／姜太公道場提供）

▲▼陳時中、蔣萬安搶宗教票，但「王不見王」兩人前後到場。（圖／姜太公道場提供）

羅世新表示，陽明山姜太公道場以道濟眾生為使命，十餘年來，以七星燈道家大法與信眾結緣，累積海內外數十萬信眾。他表示，道場因應規模日益擴大，繼2019年創辦「中華道家世界協會」；2020年更進駐苗栗銅鑼客家大院成立中部道場。為進一步擴大宣揚道家文化思想，道場2021年以立足台灣，面向世界的宏觀視野，成立「老莊學院」。

在2022年時，羅世新說，他們於玉山龍脈中心南投竹山尋獲一處占地十甲的金錢龍龜寶穴，經由姜太公指示，決定在此處建立世界級的「太上老君山姜太公道場」。

羅世新指出，「太上老君山姜太公道場」所在地「金錢龍龜穴」，典故來自清朝林爽文事變，當初乾隆皇帝派福康安（嘉慶君遊台灣）來台平定林爽文事變，其中另有重要目的，當時民間流傳，台灣將出現天子威脅清朝政權，於是福康安（嘉慶君）率部下李勇將軍前去南投竹山破壞台灣最大的地理風水金錢龍龜寶穴，未料李勇卻在竹山遭原住民殺害，金錢龍龜寶穴至今也因此保持的非常完整。

羅世新說，道場為全球信眾服務，為國家社稷祈福消災，為追求世界和平而努力!但興建占地十甲的「太上老君山姜太公道場」，急需十分各界助建。他指出，影響道教深遠的《易經》有云「積善之家，必有餘慶」，而且台灣傳統文化向來有助建宮廟道埸行善積福的美德，宗教更在發展中，教化人心佈施行善觀念，其中助建宮廟道埸更是積功厚福，能為自身、家人種植福田及庇佑後代子孫，西方基督教聖經舊約（多12:8）亦云：「祈禱與齋戒固然是善功，但秉義施捨卻超過前二者」。

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