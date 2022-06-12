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大陸 大陸焦點 特派現場

唐山9男打1女「燒烤店遭網罵爆」　她淚發聲：我是老太太，盡力了

圖文／CTWANT 

大陸河北省唐山一間燒烤店10日發生傷人事件，一名男子酒醉騷擾白衣女子，未料搭訕被拒後竟惱羞把人拖出去揍，甚至拿酒瓶砸頭，行徑相當兇殘。事件爆發後，燒烤店老闆娘被網友痛罵，為何當下不上前勸架、報警。對此，老闆娘也透過影片委屈發聲了。

老闆娘發聲。（圖／翻攝自微博／帝吧官微）

▲老闆娘發聲。（圖／CTWANT／翻攝自微博／帝吧官微）

監控器畫面可以看到，酒醉男子對一名正在用餐的白衣女子騷擾，被對方喝斥後，竟惱羞成怒推打女子，接著把人拖出去毆打、拽到地上狠踹。期間居然沒有人上前制止或勸架，放任男子對白衣女子施暴。影片曝光後，網友除了肉搜施暴男子，也打爆燒烤店老闆娘的電話，甚至送花到老闆娘家門口警告。

對此老闆娘表示，事發後很多人打電話、發微信給她，導致店裡無法營業，嚴重影響到她的生活。老闆娘委屈地說，「影片裡穿黑色衣服的女子就是我，我本身是5、60歲的老太太，我也不容易，我盡我最大的努力勸架，沒想到之後還被網友網路暴力，我已經沒辦法生活了。」

 白衣女子被毆打。（圖／翻攝自微博）

▲白衣女子被毆打。（圖／CTWANT／翻攝自微博）

老闆娘哭著還原當時狀況，因為身上沒有手機，因此當下先保護店內一個人去打電話報警，確定報警後，追了出去，未料就被施暴者威脅「出去就打妳」。老闆娘委屈地說，「帳都沒結就走了，我也不敢跟對方要錢，我要去哪裡說公理？我也是受害者呀，我現在已經要崩潰了，已經要瘋了，無法生活了。」

據了解，目前9名嫌犯已被逮捕，其中多人被爆料有前科。對此大陸山東瑞文律師事務所的律師徐江濤表示，若被認定為存在涉黑，則會數罪併罰，有可能會達到10年以上有期徒刑或無期徒刑。

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